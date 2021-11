Kick Out Zwarte Piet demonstreert tegen grijze piet bij uitgang Sinterklaas evenement

BREDA - In Park Valkenberg is de intocht van Sinterklaas in volle gang, maar vlakbij, aan de John F. Kennedylaan, protesteert Kick Out Zwarte Piet. Ze zijn klaar met het Bredase beleid omtrent de kleur van de pieten, en roepen Bredanaars op zich te verenigen.

Het is een bijzonder dag in het centrum van Breda. Vandaag kwam de Sint niet zoals gewoonlijk aanvaren in de Haven tijdens een intocht, maar Bredase kinderen kunnen de Sint en zijn pieten verwelkomen tijdens het gloednieuwe doorloopevenement in het park. De Sint wordt daarbij begeleid door grijze pieten. Dat schopt Kick Out Zwarte Piet tegen het zere been. ‘’Breda is zo’n gemeente die anno 2021 nog steeds niet heeft begrepen dat racisme geen kinderfeest is,’’ liet de groep eerder al weten. ‘’Terwijl de ene na de andere gemeente in Nederland door voortschrijdend inzicht overgaat tot een inclusieve sinterklaasintocht, blijven een aantal gemeenten achter.’’ Daar moet volgens hen verandering in komen.

Daarom demonstreert KOZP vandaag vlakbij het evenement in Park Valkenberg tegen de ‘racistische karikatuur van zwarte, grijze en bruine pieten’. Op de John F. Kennedylaan spreekt een grote groep van zeker veertig mensen zich uit tegen de pieten. Luidkeels roepen zij ‘Weg met zwarte piet’ en ‘Kick Out Zwarte Piet’. “Wij vinden deze situatie in een stad als Breda verbijsterend, omdat zwarte mensen in Breda veel last ondervinden van racisme”, vertelde KOZP eerder. Ook is er veel politie op de been om de situatie onder controle te houden. Daarom werden er hekken om het protest heen gezet, wat recht naast de uitgang van het evenement plaatsvindt. De politie meldt dat er tijdens het Sint-evenement een waarschuwende toon gehanteerd wordt. Zeven personen drongen zich op aan de demonstranten, waarna de politie hen gevraagd heeft te vertrekken. Toen dit meermaals geweigerd werd zijn deze zeven personen aangehouden. Aan het eind van de middag liet de politie weten dat deze aanhouding terecht was, maar een straf niet passend was. Zij mochten vervolgens naar huis. Even na 14.30 uur maakt de politie bekend dat het aantal aanhoudingen uiteindelijk is opgelopen naar 11. Van deze vier andere verdachten wordt er één vervolgd die strafbaar gehandeld zou hebben.

Het Sinterklaas comité heeft donderdagavond nog een overleg gehad om over te stappen naar de variant met roetvegen. “Wij houden vast aan het plan dat we hadden, en dat is met een Grijze Piet”, reageert Ronnie Foesenek, voorzitter Sinterklaas comité. Wel heeft de organisatie respect voor de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet. “We leven in een vrij land. Demonstreren mag altijd. De demonstratie moet dus gewoon door kunnen gaan. Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat het niet ten koste gaat van het feest.”



Het protest vindt naast het park plaats. - Camiel Beekers



Ook de politie is ter plaatse. - Foto: Camiel Beekers