Woontoegankelijkheidsmonitor Brabant: ‘Eén van de provincies met meeste woonkansen’

BREDA - Het is duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om een woning te vinden. Uit de woontoegankelijkheidsmonitor van hypotheekverstrekker BLG Wonen blijkt dat de krapte van de woningmarkt er zelfs voor heeft gezorgd dat slechts drie op de tien mensen binnen één jaar een geschikte woning vindt die in hun wensenlijstje en financiële plaatje past. Maar goed nieuws: Noord-Brabant scoort nog niet zo slecht.

Het verschilt of je voor de woontoegankelijkheid naar huurhuizen of koophuizen kijkt. Bij huren vindt over het algemeen 44 procent binnen een jaar een huis, terwijl dat bij koophuizen slechts 24 procent is. “We spreken van een historisch dieptepunt,” benadrukt Frank Soede, directeur BLG Wonen. “Niet eerder was de woontoegankelijkheid zo laag, hiermee zijn de kansen voor Nederlanders nog nooit zo ongelijk geweest.”

Brabant valt nog mee

Vergeleken met andere provincies doet Noord-Brabant het niet zo slecht. Het onderzoek laat zien dat de woontoegankelijkheid in de provincie op 35 procent staat, daarmee is het een van de provincies met de meeste woonkansen. Wel is het percentage met 5 procent gedaald ten opzichte van 2019. Als het om kopen in de tien grootste gemeentes gaat doet gemeente Breda het met 25 procent net iets minder goed dan de nummer één: Almere, daar zijn de kansen ongeveer 27 procent. Ook voor een huurhuis moet je in Noord-Brabant zijn, daar is de woontoegankelijkheid iets meer dan de helft: 58 procent.

Landelijk woontoegankelijkheidsnorm

De lage toegankelijkheidspercentages voor zowel steden als provincies, laat zien dat de woningkrapte een landelijk probleem is. BLG Wonen pleit dan ook voor een landelijk woontoegankelijkheidsnorm. “Iedereen wil gaan bouwen, maar we moeten er wel voor zorgen dat we de juiste huizen bouwen. Anders is het maar de vraag of meer mensen een passende plek vinden op de woningmarkt,” legt Frank uit. Zo zou in 2030 de woontoegankelijkheid in heel Nederland op 50 procent moeten liggen. Dit houdt in dat één op de twee woningzoekenden binnen één jaar een geschikte woning vindt.