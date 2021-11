HBO Intro Festival officieel van de baan: ‘Volgend jaar grootste editie ooit’

BREDA - Het HBO Intro Festival gaat officieel niet door. Dat heeft organisator Avans vandaag bekend gemaakt. Door het toenemende aantal coronabesmettingen heeft de organisatie ervoor gekozen deze editie te annuleren.

Eind zomer werd naar aanleiding van de toen geldende richtlijnen duidelijk dat het HBO Intro Festivals in Breda niet in fysieke vorm kon plaatsvinden. Daarom werd er gekozen voor een wintereditie. “Maar ook nu worden we weer geconfronteerd met corona gerelateerde ontwikkelingen die ons voor dilemma’s stelt”, aldus Avans.

“Kijkend naar het sociale karakter van het evenement in combinatie met de toenemende aantal besmettingen, vinden we niet passend om het festival door te laten gaan”, aldus de organisator. “Dat vinden we erg jammer. Zeker gezien het belang van zo’n samenzijn voor onze studenten als het gaat om sociale verbinding.” Avans hoopt volgend jaar wel weer HBO Intro Festival te kunnen organiseren. “Het is natuurlijk nog ver weg maar we kunnen alvast wel verklappen dat het de grootste editie ooit gaat worden!”