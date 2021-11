Janie H. krijgt in hoger beroep 30 jaar cel: ruim zes ton schadevergoeding voor nabestaanden

BREDA - Het gerechtshof Den Bosch heeft de 53-jarige Janie H. vanmiddag veroordeeld tot 30 jaar cel. H. vermoordde in 2019 garagehouder Ger van Zundert door hem in brand te steken. Janie h. moet ook tonnen aan schadevergoeding aan de nabestaanden betalen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde H. eerder 20 jaar cel én tbs met dwangverpleging op. Dat laatste vervalt nu.

Ger van Zundert kwam begin april 2019 om het leven nadat hij werd vastgebonden in een garagebox aan de Sparrenweg door twee mannen die een afspraak hadden om naar auto-onderdelen te kijken. Van Zundert werd later die avond levend in brand gestoken door Janie H. Hij zou Van Zundert meerdere malen met benzine hebben overgoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. Van Zundert zou later in het brandwondencentrum hebben verklaard dat hij nooit verwacht had, dat Janie H. dat ook daadwerkelijk zou doen.

Na een aantal maal te hebben gedreigd Van Zundert in brand te steken, gaat H. over tot actie. Terwijl hij dit doet zou hij al rokend en drinkend toe hebben gekeken. De rechtbank noemde dit eerder ‘uiterst sadistisch’. Vervolgens gaat H. er met de auto van Van Zundert van door.

De tyraps waar Van Zundert mee vastgebonden is aan een stoel lieten los door de hitte van het vuur. Hierdoor kon hij naar buiten vluchten. Van Zundert werd met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum. Hier heeft hij nog uitgebreid een verklaring af kunnen leggen. Maar hij was zo ernstig verwond dat zijn zoon hem in eerste instantie niet herkend zou hebben. Later is Van Zundert, in het bijzijn van zijn vrouw en zoon, aan zijn verwondingen overleden.

Rechtszaak

Eerder legde de rechtbank in Breda de man twintig jaar cel plus tbs met dwangverpleging op, omdat H. volgens de rechters verminderd ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Het hof in Den Bosch ging daar vandaag niet in mee. “In deze zaak heeft de man geweigerd om mee te werken aan een onderzoek naar een psychische stoornis”, aldus het hof. “Er zijn, onder meer uit een eerdere strafzaak, echter wel een aantal rapporten over de verdachte bekend. In de rapporten komen de deskundigen echter niet tot een eenduidige diagnose.”



Dat leidt ertoe dat het hof niet voldoende aanknopingspunten heeft om vast te stellen dat er bij de man sprake is van een psychische stoornis die op de een of andere manier heeft doorgewerkt bij het plegen van de moord. Daarom is de man volgens het hof volledig toerekeningsvatbaar. “Omdat er ook onvoldoende aanknopingspunten zijn om vast te stellen dat er sprake is van een zodanige stoornis dat sprake is van gevaar voor personen, wordt hem geen tbs opgelegd.”

Nu er geen tbs wordt opgelegd, ziet het hof voldoende aanleiding om de maximale tijdelijke gevangenisstraf op te leggen. “De man heeft een weerzinwekkende daad gepleegd door het slachtoffer levend in brand te steken”, aldus het hof. “De man had gedurende langere tijd een wrok jegens het latere slachtoffer. Het hof is van oordeel dat de maatschappij zeer lang moet worden beschermd tegen deze man die in staat is zeer weloverwogen een levensdelict te begaan.”



De man pleegde bovendien de moord toen hij nog in zijn proeftijd van een eerdere strafzaak zat. De voorwaardelijke celstraf van 10 maanden die hem toen is opgelegd komt daar nog bij. De vrouw en zoon van Ger van Zundert hebben een schadevergoeding ingediend. “De man moet hen ruim 630.000 euro betalen. Dat bedrag bestaat uit onder meer misgelopen inkomen, affectieschade en shockschade.”