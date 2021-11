DJ Hardwell’s officiële openingsbord bij attractie in Efteling na zes jaar verwijderd

BREDA - Ruim zes jaar na de opening van de Baron heeft De Efteling het bord ter gelegenheid van de Bredase DJ Hardwell verwijderd, aldus Looopings. De DJ, die als Robbert van de Corput door het dagelijks leven gaat, verzorgde in 2015 de officiële opening van de achtbaan. Naast een handtekening op het bord, bracht hij ook een remix van de soundtrack van de attractie uit.

Hardwell maakte in juni 2015 de eerste officiële rit van de Baron. “Ter gelegenheid van dj Hardwells eerste afdaling in Rijksmijn Baron 1898 op 30 juni j.l.,’’ was dan ook te lezen op het bord. Daarnaast zette de Bredanaar zijn handafdrukken en handtekening op het bord. Echter wordt het bord ruim zes jaar na zijn ritje in de achtbaan door de Efteling verwijderd. De reden waarom is nog onbekend.

Naast het ondertekende bord dat pontificaal voor de attractie stond, maakte hij ook een mixtape van de attractiemuziek. Het bord heeft plaatsgemaakt voor een nieuw bord waarbij wordt geadverteerd voor ‘t Melkhuysje, het horecatentje in de buurt van de achtbaan.

Terugkeer

Op 7 september 2018 maakte Hardwell bekend te stoppen met touren. Op Facebook schreef hij destijds dat de druk van het zware tourschema te hoog was. De dj gaf toen aan dat hij nog veel dingen wil delen met zijn familie en vrienden, maar dat dat niet mogelijk is als hij elke dag Hardwell moest zijn. Het was lang stil rondom de Bredanaars, totdat hij in oktober zichzelf liet zien tijdens de afsluiting Revealed Day op Amsterdam Dance Event. Daar maakte dj en producer KAAZE bekend dat Hardwell eraan komt: ‘He’s coming. He’s coming!’. Wanneer dit precies zal zijn, is nog onbekend. Hardwell zelf was zichtbaar geëmotioneerd en riep zijn fans toe dat hij ze zo erg mist.



Attractie ‘De Baron’ in de Efteling. - Foto: BredaVandaag