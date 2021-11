Chassé Theater is het toneel voor Sterren op het doek-aflevering van Corry Konings

BREDA - De Bredase Corry Konings is vanavond in het programma Sterren op het doek te spotten. Voor het programma keert de zangeres terug naar haar geboortestad Breda, waar ze in het Chassé Theater door drie kunstenaars wordt geportretteerd.

Vanavond is Corry Konings te zien in het Omroep Max-programma Sterren op het doek, waar ze wordt geportretteerd door kunstenaars John Laurens, Raymond Assink en Wilma Geerts. Het programma wordt gepresenteerd door Özkan Akyol, wie Corry Konings zal interviewen. In het Chassé Theater neemt ze plaats en vertelt ze over haar jeugd, bijzondere carrière en haar hartsvriendin, die haar al die jaren met beide benen op de grond hield. Van de drie schilderijen die van haar worden gemaakt mag ze er één uitkiezen; de andere twee worden geveild om een goed doel te ondersteunen.

Op vroege leeftijd had Corry Konings al belangstelling voor muziek. Op haar vijftiende verhuisde ze uit haar geboorteplaats Breda, en toen ze in haar nieuwe woonplaats begon met optreden in een bandje werd ze ontdekt door Pierre Kartner. In 1969 bracht ze haar eerste hit ‘Vaarwel ik zal geen traan om je laten’ uit. In 1972 verliet ze de band, waarna ze zich focuste op haar solocarrière.

Het programma Sterren op het doek wordt wekelijks op zaterdag om 20:35 uur uitgezonden. Het is te bekijken op Omroep Max.