Amphia Langendijk werd nog één keer herinnerd door indrukwekkende lichtshow

BREDA - Het Amphia ziekenhuis Langendijk heeft gisteren definitief haar deuren gesloten. En dat werd op een bijzondere manier gevierd voor de medewerkers van het ziekenhuis. Met een lichtshow op het massale gebouw werd voor een laatste keer teruggeblikt op de mooie herinneringen die het ziekenhuis met zich meebracht.

Gisterenavond werd tijdens het feest van de Amphia medewerkers nog één laatste maal stilgestaan bij het ziekenhuis. Huidige medewerkers kwamen verdeeld in twee tijdvakken samen op het parkeerterrein van locatie Langendijk, om daar gezamenlijk het licht uit te doen. Op het inmiddels leegstaande gebouw werd een lichtshow geprojecteerd, en voorafgaand aan dit moment waren er optredens van onder andere Kris Kross Amsterdam en dj Boris Smith. Met muziek, een lach en een traan werd stilgestaan bij 62 jaar aan herinneringen en verhalen. Na meer dan een halve eeuw sluit de locatie aan de Langendijk haar deuren en komt het Amphia ziekenhuis samen op één locatie in Breda, één in Oosterhout en één in Etten-Leur.

Voor oud-medewerkers en medisch specialisten van het voormalig Diaconessenhuis, ziekenhuis De Baronie en Amphia Langendijk werd al eerder een reünie in het gebouw georganiseerd, waarbij werd teruggeblikt op hun werkjaren met oud-collega’s die ze op hun vertrouwde werkplek konden ontmoetten. Vorige week werden ook al levensgrote foto’s onder de campagne ‘Er is maar één Amphia’ op het Chasséveld geplaatst, als laatste ode aan het ziekenhuis.

Officiële opening

Het relatief nieuwe ziekenhuis Amphia Molengracht is al volop in gebruik, maar op 17 november zal deze locatie officieel worden geopend. Een feestelijk moment waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij het ziekenhuis. Ook koningin Máxima zal hierbij aanwezig zijn.