Ruim vierduizend euro voor B.A.K. van Boemeldonck om carnavalsactiviteiten te realiseren tijdens corona

BREDA - Bredanaars hebben de afgelopen weken massaal op hun favoriete clubs en verenigingen gestemd zodat zij op ondersteuning van Rabo ClubSupport konden rekenen. Uiteindelijk is Stichting B.A.K. van Boemeldonck als grote winnaar uit de bus gekomen. Zij krijgen een bijdrage van 4639 euro voor het realiseren van carnavalsactiviteiten in deze bijzondere tijden.

In totaal stemden 4419 inwoners van Breda en omstreken op hun favoriete clubs en verenigingen zodat zij konden rekenen op ondersteuning van Rabo ClubSupport. Na het tellen van de stemmen kwam Stichting B.A.K. van Boemeldonck als grote winnaar uit de bus. Zij ontvangen een bijdrage van 4639 euro vanuit Rabobank Breda om in deze bijzondere tijd carnavalsactiviteiten te kunnen organiseren.

De carnavalsstichting is niet de enige die een bijdrage ontvangt. Er waren veel meer winnaars. Zo ontving Stichting Dierenasiel Breda een bijdrage voor de opvang van dieren die na corona zijn afgestaan. Het Dierenasiel hield onlangs ook al een online collecte via Stichting Dierenlot omdat zij de kosten voor de grote hoeveelheid dieren die zijn afgestaan niet meer kunnen dragen. Ook de Bredase Singelloop kreeg een flinke bedrag. Maar liefst 1161,86 euro gaat naar de organisatie van het evenement om bij te dragen aan een actieve levensstijl. Met de bijdrage van 724,35 euro kan mkersvereniging Sint Ambrosius Ulvenhout-Galder educatiemateriaal en kijkkasten gaan realiseren.

In Breda en omstreken kunnen in totaal 222 clubs rekenen op de ondersteuning van Rabo ClubSupport. “Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben”, vertelt Juultje van der Wijk, directievoorzitster van Rabobank Breda. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport

Clubs en verenigingen konden zich via Rabo ClubSupport aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. In totaal gaven landelijk meer dan 30.138 clubs en verenigingen zich op, waaronder 222 in de omgeving Breda. Vervolgens was het aan hun trouwe leden om zoveel mogelijk te stemmen via de Rabo Bankieren App, zodat de club of vereniging zoveel mogelijk geld zou ontvangen. Deze week werden de resultaten bekend gemaakt en werden de clubs en verenigingen per post verrast met een feestelijke cheque.

Erben Wennemars, voorzitter van Rabo ClubSupport, spreekt hij in een video de clubs en verenigingen toe.