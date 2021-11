076AAN kondigt nieuwe muziekdemonstratie aan: ‘Genoeg is genoeg’

BREDA - De organisatoren van 076AAN hebben een nieuwe muziekdemonstratie aangekondigd. Dat laten de vier DJ’s via Instagram weten. Ze zijn het niet eens met de nieuwe maatregelen die vanavond bekend worden gemaakt, en roepen Bredanaars op om 20 november wederom in actie te komen tegen het beleid.

De Bredase DJ's Joris, Jay, Joost en Davide zijn het niet eens met de nieuwe maatregelen die vanavond tijdens de persconferentie bekend worden gemaakt. Daarom komen zij opnieuw in actie: volgende week zaterdag organiseren ze een tweede muziekdemonstratie in de binnenstad van Breda. ''De invulling zal exact hetzelfde zijn als de vorige keer, maar deze keer zal het nóg groter zijn en stippelen we een langere looproute uit,'' laat Joost Eras, een van de initiatiefnemers, weten.

De DJ's hebben duidelijke stadpunten: de horeca volledig open en geen coronapas of 2G. De jongens willen daarmee weer terug naar 'het normaal'. ‘’Het wordt tijd dat we met corona leren leven,'' liet Joost al eerder tegen BredaVandaag weten. "We hopen de gemeente te inspireren en dat ze begrip hebben voor onze acties."

In opstand

Eind september kwamen de vier Bredase DJ's ook al in opstand door de sluitingstijd van de horeca en de coronapas. Ze waren het oneens met de maatregelen en lieten weten dat deze niet in Breda thuishoren. Met harde muziek, gekleurde borden en een honderden demonstranten liepen zij 25 september door de Bredase binnenstad. ''We kregen ontzettend veel liefde en reacties. Mensen waren me dankbaar en kregen kippenvel momenten. Iemand vertelde me: 'Ik had dit niet willen missen, het was een uniek moment'.'' Ondanks dat er veel mensen op af kwamen, verliep de demonstratie rustig. ''Maar het signaal was duidelijk: we pikken dit beleid niet langer.''

Op 20 november gaan de DJ's opnieuw de straat op. Om 14.00 uur zullen ze verzamelen op het Chasséveld, waar ze hun route zullen beginnen. Naar schattig duurt de demonstratie tot 17.00 uur.