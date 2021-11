Stoepen vol deelscooters verleden tijd: Gemeente pakt fout parkeren aan met boetes tot 250 euro

BREDA - De deelscooters van Go Sharing en Check gaan gepaard met veel enthousiasme, maar ook klachten. De scooters staan vaak fout geparkeerd, waardoor het voor overlast en gevaarlijke situaties zorgt. Daarom wil de gemeente binnenkort boetes uit gaan schrijven die kunnen variëren van 70 tot 250 euro.

In de zomer van 2020 werden voor het eerst de deelscooters geïntroduceerd in Breda. Dat ging gepaard met veel enthousiasme omdat de elektrische scooters een innovatieve en duurzame vorm van vervoer zijn. Tegelijkertijd kwamen er ook veel klachten en dan met name over hoe de scooters geparkeerd staan. Vaak staan deze op de stoep geparkeerd, tot grote ergernis van veel Bredanaars. “Voor voetgangers moet de openbare ruimte zonder obstakels te bewandelen zijn.”, reageerde het college van Burgemeester en Wethouders al eens op vragen.

De scooterbedrijven maakten er zelf dan ook al werk van om de parkeerproblemen aan te pakken. Zo introduceerde Check een beloningsprogramma voor bestuurders die de scooter wél correct gebruiken en parkeren. En als een gebruiker in een bepaalde periode drie keer een negatieve beoordeling heeft ontvangen volgt een tijdelijke blokkade van het platform. Toch lijkt het probleem nog altijd niet verholpen. De Nieuwe Prinsenkade stond de afgelopen weken meerdere malen helemaal vol met verkeerd geparkeerde deelscooters. En dat terwijl het kruispunt juist net is heringericht om de verkeerssituatie veiliger te maken. Daarom stelden SP, PvdA en VVD vragen aan het college wat zij eraan doen om ervoor te zorgen dat de stoepen en de blindengeleidestroken toegankelijk blijven.

Uit een voorstel dat de burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt nu dat gebruikers van de deelscooters die het voertuig niet goed parkeren binnenkort een boete kunnen verwachten. “De deelscooters worden nu overal neergezet en zorgen voor overlast, hinderlijke en gevaarlijke situaties”, staat in het voorstel. Lange tijd was het echter nog niet mogelijk dat de bestuurders door de gemeente werden aangesproken. Dat kwam doordat zij niet als eigenaar van het voertuig geregistreerd staan, maar door een wijziging in de verordening waarin staat waarvoor er boetes uitgedeeld mogen worden, kan dit nu wel. “Door afspraken met Check en GO, kunnen we de bestuurlijke boete opleggen welke doorbelast wordt aan de gebruiker.”

En die boetes, die zijn niet mis. Een verkeerd geparkeerde scooter kan de gebruiker al een boete van 70 euro opleveren. Als deze ook nog eens op een plek staat waar dit voor gevaarlijke situaties kan zorgen, dan krijgt de gebruiker een boete van 150 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 250 euro wanneer de scooter een ‘wrak’ is. In andere woorden, “het is verboden een (brom- )fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert, op of aan de weg te laten staan”, aldus de gemeentelijke verordening. Met het invoeren van boetes hopen de burgemeester en wethouders dat de overlast afneemt. “Zodoende kunnen we er voor zorgen dat er gedragsverandering teweeg wordt gebracht bij de eindgebruikers en de leefbaarheid toeneemt.”

Foto: BredaVandaag