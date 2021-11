‘Nothing but hate’ is een voorproefje van debuut EP van Bredase emo rockband Summersile

BREDA - De Bredase emo rockband Summersile heeft hun eerste single ‘Nothing but hate’ uitgebracht. De song gaat over hoe anderen hun giftige omgeving op jou kunnen projecteren, en is een voorproefje van de debuut EP die binnenkort gereleased zal worden.

Na warm te zijn geworden van diverse optredens, waaronder op het festival Breda Barst, is de band Summersile klaar voor een volgende stap. Met hun debuut EP ‘May I present myself’ bieden ze, naar eigen zeggen, een compleet uniek en eigen geluid, hoewel het wel iets weg heeft van Blink-182, Basement en Green Day.

Nothing but hate

‘’Het lied gaat over hoe naar mensen zijn, en de manier waarop ze je in hun toxic omgeving kunnen zuigen, waardoor ze je tegenhouden van de dingen die je wilt volbrengen,’’ geeft Sebastiaan Stam uit de band aan. “Negatieve vibes en constant klagen: Nothing but Hate gaat over het feit dat mensen je pijn kunnen doen, maar je ook sterker kunnen maken.’’ Het verhaal erachter kwam bij leadzanger leadzanger Nuno Fernandez vandaan, wie de liedjes schrijft. ‘’Maar iedereen maakt het wel eens mee.’’

De bandleden leerden elkaar online kennen, waarna ze in 2018 hun groep oprichten. Ze deden mee aan het coaching traject ‘Breda Most Wanted’, waarbij onder meer Steef Siwabessy - de gitarist van Waylon - en Jasper van den Dobbelsteen - van de poppunk band Travoltas - hebben geholpen op muziek- en marketinggebied.

Positief geluid

Inmiddels krijgen de leden al veel reacties binnen. ‘’Vrienden, familie en onze producer laten positief geluid horen. Het was een spannende dag.’’ ‘Nothing but hate’ is sinds 12 november op alle streamingsplatformen, waaronder Spotify, te beluisteren. Hun eerste EP ‘’May I Present Myself’’ komt op vrijdag 26 november uit.