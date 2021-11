Een afgelaste filmpremière, maar toch 13.000 euro voor de Praktijkschool

BREDA - Rotary Club Breda heeft de Curio Praktijkschool Breda verrast met een bijdrage van 13.500 euro. Normaal gesproken wordt met een filmpremière geld opgehaald voor de school, maar die premiere ging dit jaar niet door. Dankzij vele donaties kan de rotary club tóch een mooi bedrag overhandigen.



“Normaal gesproken bezoeken zo’n vierhonderd gasten en sponsoren onze Bredase filmpremière,’’ vertelt voorzitter van de filmcommissie Yolanda Berix. Dit jaar zou het de nieuwe James Bond film, No Time To Die zijn. ‘’Vanwege de beperkingen kond deze feestelijke bijeenkomst niet doorgaan. Maar omdat bijna alle bezoekers en sponsoren hun bijdrage hebben omgezet in vouchers, is er toch een heel mooie opbrengst. En daar zijn we onze sponsoren heel erg dankbaar voor!”

Ideeën

Binnen de school zijn veel ideeën waar het geld voor gebruikt kan gaan worden. In nauw overleg met elkaar gaan de mensen van de Praktijkschool zorgvuldig bekijken waar ze dit geld aan uitbesteden, zodat het bij de juiste leerling op het juiste moment terecht komt. Van Haagen heeft al enkele ideeën. “De school is bezig met uitbreiding van een interne stage voor de afdeling dienstverlening. Daarbij kun je denken aan een nu nog leegstaand magazijn waar leerlingen, levensecht, hun opdrachten kunnen gaan oefenen en uitvoeren.’’ Voor leerlingen met andere interesses zouden ze graag praktijkmateriaal willen aanschaffen om basisvaardigheden aan te leren, zodat zij bijvoorbeeld bij een kapper terecht kunnen.

De begeleidingsbehoefte van de leerlingen op de Praktijkschool is gevarieerd. Niet alle leerlingen hebben dezelfde talenten en mogelijkheden. Binnen Curio Praktijkschool krijgen ook jong volwassenen die niet meer leerplichtig zijn op verschillende manieren ondersteuning. Denk aan een heftruckopleiding, of een lascertificaat. ‘’Daar is veel behoefte aan,’’ geeft begeleidster en pionier binnen de Praktijkschool Tatache van Haagen aan. Door de verschillende niveaus van behoeften van de leerlingen is er destijds contact ontstaan tussen de praktijkschool en Rotary Club Breda.