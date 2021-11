Nederland in ‘milde’ lockdown: Horeca om 20.00 uur dicht en evenementen alleen mét zitplaats

BREDA - Nederland gaat vanaf zaterdag 13 november om 18.00 uur voor drie weken in ‘milde’ lockdown. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vrijdagavond bekendgemaakt. Horeca moet om 20.00 uur de deuren sluiten en niet-essentiële winkels moeten om 18.00 uur dicht.

“De druk op de zorg is extreem hoog”, stelde Rutte. “Operaties moeten worden uitgesteld, soms al voor de tweede of derde keer. Het is zo hoog, dat het OMT adviseert om op de kortst mogelijke termijn het aantal contacten en daarmee de besmettingen terug te dringen.” En daarom komt er een milde lockdown.

Vanaf vandaag geldt meteen het advies om maximaal vier bezoekers thuis uit te nodigen. Daarnaast wordt iedereen opgeroepen om weer thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. “Maar alleen met basisregels en adviezen zijn we er nog niet”, stelde Rutte. Daarom wordt ook weer de 1,5 meter afstand verplicht gesteld op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt ook een mondkapjesplicht.

Vanaf morgen, zaterdag, moeten horeca en essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, om 20.00 uur de deuren sluiten. Dat is een uur later dan in eerste instantie was uitgelekt. Voor andere (niet-essentiële) winkels geldt een sluitingstijd van 18.00 uur tot 06.00 uur. Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte. Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

Het kabinet heeft besloten om niets te veranderen aan de doorstroomevenementen, zoals een kermis óf de Sinterklaasintocht. Dit mag dus gewoon doorgaan met de huidige maatregelen. Ook sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek op de tribunes. Dat geldt zowel voor professionele als amateurwedstrijden. De wedstrijd Nederland-Noorwegen wordt dan ook zonder publiek gespeeld.

Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

“We denken nu dat dit voor drie weken nodig zal zijn”, stelt Rutte. “Daarna willen we het virus vertragen, met andere en nieuwe maatregelen. Denk aan verdere uitbreiding van het coronatoegangsbewijs bij bijvoorbeeld detailhandel en voor dierentuinen en pretparken.” Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om het coronatoegangsbewijs ook op de werkvloer te vragen. Deze wetsvoorstellen zijn vorige week al aangekondigd. Daar komt een nieuw wetsvoorstel bij. Het wordt voor ondernemers mogelijk gemaakt om straks te kiezen tussen 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Dit wetsvoorstel wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 3 december wordt een nieuwe persconferentie gehouden.