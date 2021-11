Man door drietal in elkaar geslagen in hotel aan Minervum na opmerking over geluidsniveau

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht drie mannen aangehouden in een hotel aan het Minervum in Breda. Zij worden ervan verdacht een man mishandeld te hebben nadat hij een opmerking maakte over het geluidsniveau van het gesprek van de drie mannen.

In de nacht van zaterdag op zondag deed een slachtoffer van een mishandeling aangifte bij de politie. Daarop werd er een onderzoek ingesteld, waarbij getuigen werden gehoord en camarabeelden werden bekeken. Uit het onderzoek bleek dat er drie verdachten betrokken waren bij de mishandeling in een hotel aan het Minervum. Het slachtoffer zou een opmerking hebben gemaakt over het geluidsniveau van het gesprek van de drie mannen. Die waren daar kennelijk niet van gediend en sloegen het slachtoffer vervolgens in elkaar. Hierbij werd hij onder andere in zijn gezicht getrapt. Het is niet bekend wat voor letsel het slachtoffer heeft opgelopen.