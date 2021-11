Bredase kroegen negeren nieuwe coronaregels: ‘Weer onterecht als zondebok aangewezen’

BREDA - Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten vrijdagavond bekend dat de horeca om 20.00 uur hun duren moet sluiten. Een aantal Bredase horecazaken voelt zich onterecht aangewezen als zondebok en besluit daarom de maatregelen niet op te volgen. "Wij openen onze deuren tot 00.00 uur."

De coronabesmettingen liepen de afgelopen week op tot meer dan 12.000 gevallen in één dag. Het kabinet zag daarom de noodzaak om nieuwe maatregelen te treffen. Deze werden vrijdagavond tijdens een persconferentie door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aangekondigd. Een van deze nieuwe maatregelen is dat de horeca om 20.00 uur de deuren moet sluiten. En daar is de horeca het niet mee eens. Op diverse social media kanalen van Bredase horeca valt te lezen dat zij zich dan ook niet aan deze maatregel gaan houden. "Wij, de Bredase Horeca, zijn ons terdege bewust van de gevolgen van COVID besmettingen en de gevolgen daarvan in ons land", begint Studio dependance hun statement. "Echter na maanden sluiting, gedeeltelijke openingstijden, geplateerde bezetting en controleplicht op toegang, zonder toereikende steunmaatregelen, zijn we nu aan het einde van ons (financiële) Latijn."

De horeca ziet zichzelf dan ook als de veiligste sector in Nederland qua besmettingen door alle inspanningen. "Er is geen draagkracht meer, zowel financieel als moreel, om weer onterecht als zondebok aangewezen te worden." Daarom heeft de Bredase horeca besloten zich niet aan de opgelegde regels te houden. "We openen onze deuren, met QR-code controle, tot 00.00 uur. We hopen op jullie begrip en wensen jullie een fijn, veilig verblijf bij ons toe." Het statement werd onder andere ook door Boerke Verschuren, Proost, Shots, Catch22 en Krisje aan de Haven op Instagram geplaatst. Café Nassau, Café Nr.10 en Barbier lieten ook al weten 'gewoon' tot 00.00 uur open te blijven.

Het lijkt erop dat niet alleen Bredase horeca zich niet aan de nieuwe sluitingstijd gaat houden. Ook in onder andere Den Haag, Leeuwarden, Zwolle en Utrecht zijn ondernemers niet bereid de deuren om 20.00 uur al te sluiten. Ondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland laat aan AD.nl weten dat hij vond dat er tijdens de persconferentie niet werd gepraat over de problemen in de zorg, maar dat er naar de horeca werd gewezen. Ook spreekt hij zich uit over beloftes die eerder zijn gedaan. "Per 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit." Hij mist vooral de steun aan de sector.