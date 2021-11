‘Corona-stapavond’ Breda verloopt goed: ‘Het was gezellig’

BREDA - Waar de horeca in zo’n beetje al steden gisteren om 20:00 uur dicht ging, was dat in Breda niet het geval. Veel kroegen kozen ervoor een soort protest tegen de coronamaatregelen te voeren en tot 00:00 open te blijven. Volgens Farid Bicane, eigenaar van onder meer Café Nassau verliep de avond goed en was het gezellig.

‘’Het was leuk, gezellig en alles ging goed’’, vertelt Bicane. Ook geeft Bicane aan dat het nog altijd erg druk was, ook na 20:00 uur. ‘’Er stonden flinke rijen, vanuit de burgers is er dus in ieder geval voldoende draagvlak voor ons initiatief.’’

Politie en BOA’s waren voor de zekerheid aanwezig in het centrum, maar Bicane geeft aan dat er geen problemen waren. Er was dan ook geen reden tot ingrijpen. ‘’We hebben met de BOA’s en agenten gesproken, maar er is niets voorgevallen.’’

Oproep

Bicane geeft aan dat de horecazaken in Breda later nog overleg hebben over hoe ze nu verder gaan. ‘’Doordeweeks is het over het algemeen sowieso wat minder druk, maar in het weekend willen we eigenlijk gewoon open blijven.’’ Ook geeft Bicane aan dat hij de rest van de horecazaken in Nederland op zou roepen hetzelfde te doen vanwege de penibele situatie.