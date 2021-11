Weerbericht Breda: ‘Komende dagen meestal grijs en waterkoud’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 15 november.



Hogedrukgebieden boven Rusland en ten zuiden van Ierland bepalen het weer in Brabant. Ze zijn door een brug van hoge luchtdruk met elkaar verbonden.Er staat daardoor een noordoostelijke luchtstroming. Mooi weer of koud weer brengen ze echter niet. Geen mooi weer omdat in de onderste luchtlagen veel vocht gevangen zit en geen koud winterweer omdat er in de brongebieden voor kou gewoonweg geen kou op voorraad is.





De kans is groot dat het maandag toch koud aanvoelt. Maar dat is dan waterkou van het vele vocht in de lucht. De lucht is vrijwel tot stilstand gekomen. Uitgestrekte grijze wolkenvelden domineren het weerbeeld. Pluspuntje is dat het droog zal blijven. Verder blijven de temperaturen hangen rond de 9 graden. Er staat hooguit een zwakke wind van 1 of 2 Beaufort uit het noorden of noordoosten.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 16 november

Er verandert praktisch niets. Het blijft overwegend grijs en bewolkt weer. Neerslag wordt niet verwacht. Ook blijft het waterkoud. De wind is zwak en veranderlijk met een lichte voorkeur voor het noordwesten. Daardoor zou het kwik mogelijk een graadje winst kunnen boeken naar 10 graden.



Woensdag 17 november

In de loop van woensdagochtend trekt een zwak koufront vanuit het westen doorheen Brabant. Het brengt enige regen, maar aan haar achterzijde trekt ze ook wat opklaringen met enige zonneschijn en wat zachtere lucht met zich mee. Tijdens de middaguren wordt het ongeveer 12 graden. De wind is gekrompen naar het zuidwesten en toegenomen naar matig, 3 tot 4 Beaufort.



Donderdag 18 november

Veel ruimte krijgt de zon deze week niet. Donderdag overheerst opnieuw de bewolking. Een zwak warmtefront veroorzaakt plaatselijk ook wat lichte buitjes. De zuidwestenwind is zwak tot matig, gemiddeld met 2 of 3 Beaufort. Het wordt met 13 graden nog een fractie zachter.



Zo was het weer zondag 14 november

Maximumtemperatuur: 11,3 graden

Minimumtemperatuur: 9,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 15 november 2021 om 10:00 uur