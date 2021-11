Regenboogbankje Valkenberg opnieuw weg voor onderhoud

BREDA - Afgelopen week is de vlag op het Regenboogbankje in het Valkenbergpark beschadigd. De schade valt mee, maar toch heeft de Gemeente Breda besloten de bank te laten herstellen. De vlag is weggehaald voor onderhoud, zodat deze in goede staat de winter in kan gaan.

“We vinden het belangrijk om aan inwoners en bezoekers van onze stad te laten zien dat iedereen welkom is en iedereen mag en kan zijn wie men wil zijn”, legt wethouder Arjen van Drunen uit. “Het Regenboogbankje in het Valkenbergpark is één van de manieren om dat zichtbaar te maken. En om dat met trots te laten zien, staat er volgende week weer een schoon, heel en stralend bankje.”

Het Regenboogbankje is maandag 15 november opgehaald. De reparatie duurt ongeveer één week. Daarna wordt de vlag weer teruggeplaatst.