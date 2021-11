Hevige woningbrand in Prinsenbeek, politie zet omgeving af

PRINSENBEEK - Aan de Straatweide in Prinsenbeek is maandagochtend brand uitgebroken. De benedenverdieping van een woning brandde volledig uit.

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een woningbrand. Aan de Straatweide in Prinsenbeek stond de benedenverdieping van een woning in brand. De politie zette de omgeving af, en de brandweer heeft het vuur geblust.

De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt onderzoek gedaan.