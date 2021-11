‘Doodgeschoten man (52) is oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers’

BREDA - De man die gisteravond overleed tijdens de schietpartij aan de Nieuwe Inslag, blijkt de oprichter te zijn van motorclub Trailer Trash Travellers. Dat meld Crimesite. Het gaat om Michel Weiss (52). Hij bevond zich bij de Nieuwe Inslag toen hij werd neergeschoten. Er werden drie vrouwen en twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het incident aangehouden.

De politie kreeg zondag 14 november om 17.56 uur een melding dat er iemand neergeschoten zou zijn op een woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Meerdere politie eenheden zijn met zware vesten ter plaatse gegaan. Ook een ambulance ging met spoed naar de locatie toe. Hulpdiensten zijn nog gestart met reanimeren, maar dat was tevergeefs. Crimesite meldt maandag dat het slachtoffer Michel Weiss uit Den Haag is, oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers. De club bestaat uit vooral woonwagenbewoners.

Het politieonderzoek leidde tot vijf arrestaties. Het zou gaan om een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot, een 42-jarige vrouw uit ´s-Gravenhage, en een 37-jarige man en een 64-jarige man uit Breda. De verdachten zijn in verzekering gesteld. Momenteel wordt nog grondig sporenonderzoek gedaan. Het motief van de schietpartij zou mogelijk gaan om een ruzie in de persoonlijke sfeer.