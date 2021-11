Officiële opening van Amphia ziekenhuis door koningin Máxima van de baan

BREDA - De officiële opening van het Amphia Ziekenhuis die gepland stond op woensdag 17 november gaat niet door. Koningin Máxima zou de openingshandeling verrichten.

Het nieuwe Amphia Molengracht is inmiddels al lange tijd in gebruik. Maar een officiële opening was er nog niet geweest. Daarom zou er op woensdag 17 november een officiële opening worden gehouden. Maandag maakte Amphia echter bekend dat deze officiële opening niet doorgaat.

Voorzitter van de raad van bestuur van stichting Amphia Olof Suttorp, de voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia Robert Wagenmakers en de burgemeester van Breda Paul Depla zouden bij de opening toespraken houden. En de openingshandeling zou verricht worden door koningin Máxima. Mogelijk brengt de koningin woensdag nog wel een werkbezoek aan het Bredase ziekenhuis, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.