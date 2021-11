Studentenfestival GoodMood brengt studenten bij elkaar: ‘Er is een grote behoefte aan contact’

BREDA – Het studentenleven in Breda is druk en kan soms overweldigend zijn, helemaal na de zware coronaperiode. Om studenten wegwijs te maken in de stad organiseren gemeente Breda, BUas, Avans Hogeschool, Curio en De Rooi Pannen samen een aantal activiteiten onder de naam GoodMood. Dat het een succes is, bleek uit het aantal inschrijvingen: maar liefst 1400 studenten meldden zich aan.

Twee weken lang, van maandag 8 tot en met donderdag 18 november, konden mbo en hbo studenten deelnemen aan de GoodMood activiteiten in Breda. Op de planning stonden onder andere boswandelingen, yogasessies, open koffie’s, spelletjesavonden en workshops, waarbij de studenten de stad én de organisaties (beter) leren kennen. “Het event draagt bij aan de verbinding en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen in Breda”, aldus de organisatoren.

Dat er animo is, is te zien aan het aantal aanmeldingen: maar liefst 1400 studenten meldden zich de afgelopen twee weken aan voor één of meerdere van de in totaal tachtig aangeboden activiteiten. ‘’We merken dat er vooral een hoge opkomst is bij activiteiten met veel contact, zoals debatten en de open koffie’s,’’ vertelt één van de organisatoren Isabelle Schol. ‘’Blijkbaar is er een grote behoefte aan contact en ontmoetingen.’’

Gisterenmiddag werd er een spelletjesavond georganiseerd bij de Foodhall in het centrum. Hoewel de meeste studenten onbekenden van elkaar zijn, klinkt het alsof ze al jaren bevriend zijn als ze eenmaal aan de tafel plaatsnemen. ‘’Vorig jaar ben ik niet écht student geweest,’’ geeft Inez Bakker aan. Ze is tweedejaarsstudent aan de pabo bij Avans en is ook aanwezig op de spelletjesavond. ‘’Ik denk dat ik in totaal misschien vijf keer naar school ben geweest, voor tentamens. Het leek me daarom leuk om nieuwe mensen te ontmoeten door middel van deze activiteiten.’’

Zware periode

De activiteiten worden georganiseerd met het oog op de zware periode die de studenten hebben moeten doormaken. ‘’De afgelopen coronaperiode is voor studenten heel zwaar geweest,’’ laat wethouder Arjen van Drunen weten. ‘’Door het onderwijs op afstand, gebrek aan activiteiten en sluiting van de kroegen was het voor veel studenten moeilijker om verbinding te leggen met elkaar en met de stad. Daarom zijn we als gemeente om tafel gegaan met de onderwijsinstellingen, met dit mooie programma als resultaat.’’

Programma

Op de website van GoodMood staat het volledige programma. Studenten kunnen zich daar inschrijven. Tussen 16,00 uur en 20.00 uur worden vandaag nog diverse activiteiten op het gebied van sport, groen en duurzaam, ontmoetingen, DIY, clubs en spel, verdieping of kunst en cultuur georganiseerd. Het evenement is toegankelijk voor zowel Nederlandse als internationale studenten; veel activiteiten worden tweetalig aangeboden.



Lisa Schuurmans