Bredase drugdealer (22) aangehouden met 23 gripzakjes met coke

BREDA - Een alerte melder heeft de politie maandagmorgen op het spoor gezet van een mogelijke drugsdealer. Een 22-jarige man uit Breda werd op het Vincent van Goghplein in Etten-Leur tijdens een controle aangehouden. In zijn auto en in zijn kleding werden bij elkaar 23 ponypacks met cocaïne en 610 euro aan contant geld aangetroffen.

Om 7.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een alerte voorbijganger. Er zou overlast worden veroorzaakt door een man die in een auto zat. De bestuurder zou harde muziek op hebben gezet en lachgas gebruiken. De politie trof inderdaad de desbetreffende man in zijn auto aan. In de auto vond de politie drie lachgasflessen en ballonnen.

Tijdens de aanhouding kon de man zich niet legitimeren. Op de grond bij zijn stoel merkten de agenten een ponypack met cocaïne op, waarna ze de auto doorzochten. Daar troffen ze meerdere zakjes aan. Ook in zijn broek vonden ze een zakje aan. Bij elkaar 23 gripzakjes met coke. Bovendien lagen er in de middenconsole nog 9 bankbiljetten van 50 en 8 briefjes van 20 euro. Ook had hij drie mobiele telefoons bij zich. De verdachte is ingesloten.