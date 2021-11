Mailwisseling Grapperhaus en Depla: ‘Regels kunnen niet zomaar genegeerd worden’

BREDA - Er is afgelopen weekend veelvuldig contact geweest tussen burgemeester Depla en minister Grapperhaus over het protest van de horeca. In de mailwisseling tussen Depla en Grapperhaus valt te lezen dat het horecaprotest mede werd toegestaan om de veiligheid in de binnenstad te waarborgen. Dat de horeca uit protest langer open mocht blijven, betekent echter niet ‘dat de regels zo maar genegeerd kunnen worden’.

Het was een roerige zaterdag in Breda. De gemeente Breda zette samen met de politie vol in op het goed laten verlopen van de intocht van Sinterklaas en de demonstratie van KOZP. Er werden die middag elf mensen aangehouden. Verder waren er geen grote ongeregeldheden. Maar die avond volgde voor de gemeente meteen de tweede uitdaging. De horeca gaf namelijk aan de nieuwe sluitingstijd van 20.00 uur uit protest niet te gaan naleven. In overleg met de politie besloot de gemeente Breda dit protest toe te staan.

“Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Dat is voor ons als gemeente steeds het uitgangspunt geweest”, legt burgemeester Depla in de mailwisseling uit aan minister Grapperhaus. “Juist daarom willen we steeds in verbinding blijven met de ondernemers, verenigingen, instellingen en bewoners die geraakt worden door de noodzakelijke maatregelen. Dat betekent ook dat we oog hebben voor hun zorgen. En ook beseffen dat er soms even een ventiel kortstondig moet worden losgedraaid om de grote spanningen niet te laten leiden tot een te grote afkeer van de noodzakelijke aanpak van Corona. Want dan verliezen we al snel de steun van deze partijen. Terwijl die steun zo noodzakelijk is om ook daadwerkelijk gezamenlijk Corona onder controle te krijgen.”

Daarnaast speelde ook de drukke dag voor de politie een rol in het besluit. “Want, door de omvang van de actie van de horeca en de grote toestroom van bezoekers was het risico aanwezig dat direct sluiten van horecazaken tot grootschalige verstoringen van de openbare orde en veiligheid in de binnenstad zou leiden. Dat risico hebben we niet willen lopen.”

Minister Grapperhaus was op de hoogte van de keuze van Breda om het protest toe te staan. “Tegelijkertijd is het voor het verantwoorde uitvoering van de maatregelen voor de ondernemers en voor de geloofwaardigheid van de overheid als geheel van belang om eenduidig en eendrachtig uit te dragen dat sluitingstijden en de andere maatregelen gehandhaafd blijven worden en aan die handhaving ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven. Juist daarom is het van belang dat op zijn minst de ut het handhavingskader voortvloeiende sancties worden opgelegd.”

Die handhaving is er in Breda uiteindelijk ook geweest, stelt Depla. “Het ventiel betekent niet dat regels dan zo maar genegeerd kunnen worden. Want natuurlijk ook in Breda gelden de regels. De overtreders van die regels worden aangepakt, zo ook zaterdag.” Tussen 21.00 uur en 22.30 uur hebbe boa’s in heel de gemeente controles uitgevoerd. bij 25 zaken zijn overtredingen van de coronamaatregelen waargenomen en vastgelegd. Die horecagelegenheden zullen maatregelen krijgen. Dat kan een waarschuwing, een last onder dwangsom, een boete of een sluiting zijn.