OM wil levenslange straf voor gezinsdrama Etten-Leur en gaat in hoger beroep

ETTEN-LEUR - Vandaag heeft het Openbaar Ministerie hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak van het gezinsdrama in Etten-Leur. Eerder kreeg de verdachte 30 jaar gevangenisstraf, maar het OM pleit voor levenslang.

Op 28 maart 2020 werden de moeder, de echtgenote en de twee jonge kinderen van de verdachte dood aangetroffen in hun woning. De verdachte kon na een zoektocht in de regio na enkele dagen worden aangehouden. Verdachte bekende zijn moeder te hebben gedood, maar ontkende zijn vrouw en kinderen om het leven te hebben gebracht.

Donderdag 4 november hoorde de verdachte in de rechtbank van Breda zijn vonnis: 30 jaar gevangenisstraf voor één moord en drie keer doodslag. Het OM achtte eerder vier keer moord bewezen en is van mening dat in deze zaak, ook als niet alle feiten als moord bewezenverklaard worden, sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is.

Of er sprake is van moord dan wel doodslag wil het OM ook graag nog bij het Gerechtshof voorleggen.