Jaaroverzicht 1/6: Dichtgetimmerde etalages en een picknick in de binnenstad

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag: januari en februari.

Vernielingen na introductie avondklok

Het was flink raak in Breda toen de avondklok op 23 januari werd ingevoerd. Veel relschoppers gingen uit protest tegen de nieuwe maatregel de straat op. In Tuinzigt werden verschillende vernielingen gepleegd in de wijk. Zo werden er winkels beschadigd, bouwhekken de straat op gesleept en een grote lichtmast omgegooid. De burgemeesters van Oosterhout, Tilburg en Breda lieten weten dat er inmiddels achttien aanhoudingen zijn geweest en dat er waarschijnlijk nog meer gaan volgen. De burgemeesters zetten erop in om de schade te verhalen op de organisatoren.

Bredase ondernemers timmeren winkels dicht

Het was een bizar gezicht toen je eind januari de Bredase binnenstad betrad: dichtgetimmerde winkels met houten platen voor de etalages vulden de winkelstraten. Door de rellen begonnen Bredase ondernemers massaal met het dichttimmeren van hun winkels, uit angst voor plunderingen en vernielingen nadat er online werd opgeroepen tot rellen.

Culinaire wandeltocht zorgt voor groot succes

Door de maatregelen was maar weinig mogelijk, maar toch slaagden de zes Bredase horecazaken erin om de ‘Smaakloop’ te organiseren. Tijdens de wandeling konden deelnemers langsgaan bij de initiatiefnemers Big Belly Bar Breda, radio Pannekoek, T-huis Breda, The Tiger Club, Colins en de Botanist voor een hapje. De culinaire wandeltocht door de Bredase binnenstad was een denderend succes: ondanks dat er Siberische toestanden werden voorspeld en de straten met een witte deken werden bedekt, kwamen er veel mensen op af.



Big Belly Bar Breda. - Tom Hensen

De lucht kleurde paars boven Breda

Een bijzonder gezicht: Boven het westelijke deel van Breda en Prinsenbeek kleurde de lucht felpaars. Dat werd veroorzaakt door kassen in Etten-Leur, die gebruik maakten van zowel rood als blauw licht om de groei van hun planten te stimuleren. In de lucht verscheen een paarse gloed.

Bredanaars picknicken massaal in de binnenstad

Het was een opmerkelijke maar vooral ludieke actie om de terrassen weer open te doen: de picknickactie die in de binnenstad werd georganiseerd. Het statement met de groene kunstgraskleedjes was een reactie op de overvolle parken waar niet voldoende afstand kon worden gehouden. Met kleedjes en koelboxen namen steeds meer mensen plaats op het kunstgras.

