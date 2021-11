Inzamelingsactie Douwe Egbertspunten in Breda krijgt vervolg

BREDA - Het jij thuis nog DE-waardepunten liggen? Dan kun je daar de Voedselbank heel blij mee maken. Want de Bredase Lions geven hun succesvolle inzamelingsactie een vervolg. Vanaf 22 november kun je je punten weer inleveren voor de Voedselbank.

Met de prachtige opbrengst van vorig jaar, 5.662 pakken koffie voor de Voedselbank Breda, nog in gedachte gaan Bredase Lions ook dit jaar weer DE-waardepunten inzamelen voor de Voedselbank in Breda. Vanaf 22 november staan in de gemeente Breda en in Terheijden de speciale inzameldozen weer klaar in de supermarkten van Albert Heijn en van Jumbo en bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg in Breda.

Koffie voor de Voedselbank

De Voedselbank en de Lions vragen u uw uitgeknipte DE-waardepunten te deponeren in een van de inzameldozen die in de winkels staan. Als u ergens nog DE-waardepunten heeft liggen, ook al zijn ze lang geleden opgespaard, doneert u ze dan weer voor het goede doel: Koffie voor de Voedselbank Breda. De Voedselbank is er erg blij mee. Koffie is immers relatief duur en zit daarom niet altijd in de wekelijks door de Voedselbank samen te stellen voedselpakketten. Leden van de Lionsclubs Breda Host en Breda De Zuidelijke Baronie verzamelen en tellen de punten en leveren ze vervolgens in bij de Voedselbank Breda. Alle zo ingezamelde waardepunten worden door de Voedselbank ingeleverd bij Douwe Egberts, die daar dan pakken koffie voor ter beschikking stelt.

De DE-waardepuntenactie loopt dit jaar van 22 november tot 17 januari 2022.