Vereniging De Zonnebloem wil leuke Sinterklaas voor alle Bekenaren: ‘Blijk van bijzondere aandacht’

PRINSENBEEK - Voor veel mensen is december een maand van cadeautjes, gezelligheid en heerlijk eten. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd. Daarom wil vereniging De Zonnebloem deze Prinsenbekenaren verrassen tijdens de actie ‘Zon in de Schoorsteen!’. Ook worden er nog anonieme hulpsinterklazen gezocht die een cadeautje van ongeveer 5 euro kopen.

December is maand vol feestdagen. Aan het begin van de maand vieren we onder het genot van snoepgoed, liedjes en cadeautjes dat Sinterklaas weer langs is geweest. Vervolgens wordt de kerstboom in de woonkamer geplaatst en komen we twee dagen lang samen met vrienden en familie om heerlijk te eten, spelletjes te doen of er op uit te gaan. Zo ziet die decembermaand er voor de meeste mensen uit. Toch is dit niet voor iedereen weggelegd. Er zijn ook mensen die niemand hebben om Sinterklaas mee te vieren of aan wie de feestdagen voorbij gaan omdat ze ziek of hulpbehoevend zijn. Daarom wil vereniging De Zonnebloem Prinsenbeek deze mensen verrassen tijdens de actie ‘Zon in de Schoorsteen’.

Ken jij een Prinsenbekenaar die begin december opgevrolijkt zou kunnen worden met een anoniem Sinterklaascadeautje? Dan is dit je kans. De actie is namelijk niet alleen bedoeld voor gasten van De Zonnebloem of cliënten van een thuisorganisatie, maar voor iedereen in Prinsenbeek die wel een positief gebaar kan gebruiken in de donkere decembermaand. “Zeker in deze tijd van corona met nieuwe beperkingen”, schrijft De Zonnebloem. “Het is een blijk van bijzondere aandacht.” Iemand opgeven voor de actie kan nog tot en met 27 november door zijn of haar naam, geslacht, leeftijd en adres door te geven via e-mail of een briefje in de brievenbus van de contactpersoon.

Ook is vereniging De Zonnebloem nog opzoek naar anonieme hulpsinterklazen. “We zoeken nog mensen die een cadeautje van ongeveer 5 euro kopen, dat leuk inpakken (misschien als surprise) en er eventueel een rijmpje bij maken”, legt De Zonnebloem uit. Deze kunnen vervolgens tussen 11 en 27 november afgegeven worden bij Speelgoed & Kadohuis Babsies aan de Loopstraat in Prinsenbeek. Wie zelf vanwege corona niet in de mogelijkheid is om een cadeautje te kopen kan eveneens bijdragen. Maakt u voor 25 november een bijdrage over maakt naar het rekeningnummer van De Zonnebloem Prinsenbeek of doet u deze bij een contactpersoon in de bus, dan koopt de organisatie het cadeautje. De organisatie zoekt eveneens nog mensen die het leuk vinden om de cadeautjes te bezorgen.

