Honderdduizenden euro’s aan crystal meth aangetroffen in hotelkamer: Bredanaar (31) aangehouden

BREDA - In een hotelkamer in Breda is afgelopen zondag 14 november een grote partij crystal meth aangetroffen. De voorraad bestond uit 10 kilo crystal meth met een geschatte waarde van honderdduizenden euro’s, en behoorde tot een 31-jarige Bredanaar die ter plaatse als verdachte werd aangehouden.

De politieagenten betraden de hotelkamer afgelopen zondag om 17.00 uur. Naar aanleiding van onderzoek kwamen ze de drugs op het spoor. In de kamer troffen ze een 31-jarige Bredanaar aan, waarna deze werd aangehouden.

In een boodschappentas en een koffer werden bij elkaar negen diepvriesbakken aangetroffen met in totaal 10 kilo crystal meth. De handelswaarde van de kilo’s drugs bedraagt naar schattig honderdduizenden euro’s. De drugs zijn in beslag genomen.