Dodelijk schietincident na mislukte drugsdeal: OM eist 16 jaar cel tegen Bredanaar

BREDA - Op 17 oktober wordt een 30-jarige inwoner van Oud-Beijerland na een mislukte drugsdeal doodgeschoten in Ridderkerk. Een andere man raakt daarbij ernstig gewond. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegen een 27-jarige Bredanaar 16 jaar celstraf geëist voor doodslag en poging doodslag.

Die dag komt de verdachte naar Ridderkerk voor de overdracht van 80 gram cocaïne. Hij wordt door een bekende gestuurd omdat die de zaak niet helemaal vertrouwt. Een eerdere afspraak met het slachtoffer resulteerde namelijk in een ripdeal. Bewust spreekt de opdrachtgever daarom af bij een drukbezocht winkelcentrum. Hij geeft zijn telefoon mee aan de verdachte en heeft doorlopend contact met hem over hoe de zaken er voor staan. De Bredanaar heeft ook een foto bij zich van het slachtoffer zodat hij kan checken wie er bij de afspraak op komt dagen.

De deal lijkt in eerste instantie zonder problemen te verlopen. Er komt een bekende van het slachtoffer richting zijn Mercedes lopen en stapt in. De verdachte heeft deze man niet eerder gezien en vertrouwt het. Toch laat hij voor de overdracht al een wapen zien en zegt dat ‘er geen grappen gemaakt moeten worden.’ Na een kort rondje rijden vindt de overdracht plaats. Dan escaleert de situatie snel. Op camerabeelden is te zien dat de koper van de drugs plotseling uit de auto stapt en in de richting van een gereedstaande Citroën rent. De verdachte stapt ook uit en gaat achter hem aan.

Op dat moment herkent de verdachte de man die bij de Citroen staat van de foto die hij had meegekregen. Als de koper bij de Oud-Beijerlander in de auto stapt, trekt de verdachte een vuurwapen en begint te schieten. Uit forensisch onderzoek blijkt dat er in totaal zes kogels zijn afgevuurd op de auto. De Oud-Beijerlander wordt in zijn borst geraakt. De andere man loopt twee schampschotverwondingen op aan zijn hoofd. Een derde kogel raakt hem in zijn rug.

Noodweer

De verdachte verklaart na zijn aanhouding dat hij uit noodweer zou hebben gehandeld. Het slachtoffer zou een wapen op hem gericht hebben en hebben geroepen ‘ik ga je schieten!’ Daarom kon hij niet anders dan ook zijn pistool te pakken en de trekker overhalen. Maar uit politieonderzoek blijkt dat dit niet klopt. Zo is er geen wapen aangetroffen bij het slachtoffer en gezien zijn verwondingen is het weinig aannemelijk dat het wapen snel is weggemaakt. Ook geluidsopnamen van beveiligingscamera’s geven een ander beeld dan verdachte schetst. Het slachtoffer roept duidelijk hoorbaar tegen verdachte ‘dat hij toch niet zal schieten.’ Kort daarna klinken zes schoten.

“Doodslag is één van de ernstigste misdrijven en het moge duidelijk zijn dat er op deze feiten niet anders gereageerd kan worden dan met een lange gevangenisstraf”, aldus de officier van justitie ter zitting. “Ik houd er in strafverhogende zin rekening mee dat de feiten op klaarlichte dag hebben plaatsgevonden, op een drukke parkeerplaats met veel winkelend publiek. Er liepen ouders met kinderen die de schietpartij van dichtbij hebben meegemaakt. Het moge duidelijk zijn dat dit soort feiten een enorme impact hebben in de wijk waar ze hebben plaatsgevonden en ook breder in de samenleving gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaken.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.