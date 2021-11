Straatintimidatie in Breda: ‘Ik werd stiekem onder mijn rokje gefilmd’

BREDA - Sinds maart heeft Breda een meldpunt voor straatintimidatie. Op de website Intimideermijniet kunnen Bredanaars het doorgeven wanneer ze in de stad bijvoorbeeld worden lastiggevallen of uitgescholden. En dat meldpunt levert schokkende verhalen op. “Terwijl ik op de bus stond te wachten, heeft een jonge man stiekem achter mij onder mijn jurk gefilmd”, laat één van de melders anoniem weten.

“Terwijl ik op de bus stond te wachten, heeft een jonge man stiekem achter mij onder mijn jurk gefilmd. Ik had het pas door toen ik bijna de bus in moest stappen. Toen ik hem zag is hij meteen weggerend. Ik schrok en verstijfde, wist niet wat ik moest doen. Uiteindelijk ben ik toch maar de bus in gestapt.”* Deze situatie overkwam iemand in Boeimeer in Breda. En het gebeurde niet midden in de nacht. Het slachtoffer had ‘gewoon’ de bus van 17.45 uur. Het slachtoffer deed melding van de vervelende gebeurtenis bij het meldpunt ‘intimideer mij niet’. Dat is erop gericht om straatintimidatie in Breda zichtbaar te maken, en aan te pakken.

Herhaaldelijk

Uit de meest recente cijfers van het meldpunt blijkt dat 90 procent van de melders, meerdere keren een melding heeft gedaan. Dat betekent dat zij dus herhaaldelijk zijn geïntimideerd. “Ondanks dat wij hier niet van schrikken, zijn we hier als organisatie wel van ontdaan. We zien dat de inwoners van Breda die ons meldpunt weten te vinden ook meerdere keren moeten terugkomen om een nieuwe melding te maken. Het is een probleem wat bijna alle vrouwen en LHBTIQ+ers raakt”, aldus Eline Kouwenberg, zakelijk directeur BO Diversity.

Verder ziet Bo Diversity dat er de laatste maanden een stijging heeft plaatsgevonden van meldingen in de horeca- en uitgaansgebieden. Vermoedelijk heeft dit te maken met de heropening van de horeca- en uitgaansgelegenheden tot 00:00 in juni. “Het is belangrijk om in de avonden en nachten waakzaam te blijven. Voor zowel omstanders als mensen die straatintimidatie ervaren.” BO Diversity is momenteel in gesprek met verschillende horeca ondernemingen om te onderzoeken hoe de toenemende meldingen van intimidatie verminderd kunnen worden. In verbreding daarop praat de organisatie ook met de politie en alle Boa’s en zal het uitgaanspubliek meer geïnformeerd worden over het meldpunt indien een incident heeft plaatsgevonden. Uiteraard zal dat laatste plaatsvinden zodra het uitgaansleven weer open gaat.

*Slachtoffers die een melding maken kunnen aangeven als de toelichting mag worden gebruikt voor campagnemateriaal. Dit slachtoffer heeft dat gedaan. Wanneer die toestemming niet wordt gegeven, wordt de melding niet met de media gedeeld.