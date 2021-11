Een ‘fantastisch mooi plaatje’: Sfeerverlichting in het Valkenberg nu écht een feit

BREDA – Wie de afgelopen dagen door Park Valkenberg liep, heeft de nieuwe sfeerverlichting niet kunnen missen. Verspreied door het park, in achttien bomen, heeft het Ondernemersfonds Breda verlichting geplaatst. Na een weekje testdraaien werkt nu alles. “Het is een fantastisch mooi plaatje geworden.’’

Twee weken terug werd de verlichting aan de Haven al ontstoken, maar nu is de verlichting in het park ook een feit. ‘’Dat hebben we eigenlijk een beetje last-minute aangepakt,’’ geeft Koert Vermeulen, centrummanager van de binnenstad, aan. ‘’Het financieren van een dergelijk project vergt veel moeite. We hebben besloten om het geld wat we anders in activiteiten zouden stoppen, nu te gebruiken voor de verlichting in het park.’’

Het park is een belangrijke entree van de stad, erkent Vermeulen. ‘’We wilden hier dan ook zeker op inzetten. Helemaal met het oog op veiligheid; in de winter is het park nu eenmaal niet zo verlicht.’’ Maar daar is nu verandering in gebracht. Met hoogwerkers is de verlichting in achttien bomen geplaatst. ‘’Na een weekje testdraaien en de elektra te hebben gefixt, staat de verlichting er mooi bij.’’

Ondernemersfonds

Vanaf de Willemstraat aan de noordzijde tot aan halverwege de Ginnekenweg aan de zuidzijde en vanaf de Boschstraat tot aan de Nieuwe Haagdijk is inmiddels al verlichting geplaatst. De Stichting Ondernemersfonds Breda (SOFB) is al ruim vijf jaar verantwoordelijk voor alle sfeerverlichting in de binnenstad van Breda. ‘’Maar dat weet niet iedereen. Veel mensen denken dat de gemeente daar achter zit, maar dat is niet het geval.’’ Vermeulen roept op om problemen die zich voordoen bij de sfeerverlichting te melden bij het fonds, en niet bij de gemeente.