Amphia ziekenhuis ontvangt koningin Máxima voor werkbezoek

BREDA - Koningin Máxima is vanmiddag aangekomen bij het Amphia Ziekenhuis Molengracht. De koningin brengt een werkbezoek aan het ziekenhuis.

Om 14.30 uur kwam koningin Máxima aan in Breda. Eigenlijk zou zij het ziekenhuis bezoeken voor de officiële opening, maar die ging vanwege de situatie rondom het coronavirus niet door. Er was dus geen massaal ontvangst voor de koningin. Ze werd welkom geheten bij Amphia door voorzitter van de Raad van Bestuur van Amphia Olof Suttorp en burgemeester Paul Depla. Ook was er zorgpersoneel van Amphia bij de ontvangst aanwezig. Zij vroegen Máxima om een foto, waar de koningin heel spontaan mee omging.

De koningin krijgt vanmiddag een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis dat in december 2019 in gebruik werd genomen. Ze brengt daarbij onder andere een bezoek aan de ambulancehal, de spoedeisende hulp, de verpleegafdeling en het zorg behandelcentrum. Het werkbezoek van de koningin zal ongeveer anderhalf uur duren.



Hanneke Marcelis