Muziekdemonstratie trekt dit weekend weer door Breda: ‘De animo is alleen maar groter’

BREDA – De tweede muziekdemonstratie van 076AAN staat voor de deur. Eerder kondigden de DJ’s al de nieuwe protestmars aan, waarbij ze tegengeluid willen laten horen aan de nieuwe coronamaatregelen. Ze vinden de sluiting van de horeca en het 2G-beleid maar niks en roepen daarom Bredanaars op om de straat op te gaan. ‘’De maat is vol.’’

Grote hordes mensen met gekleurde bordjes in hun handen en wagens uitgerust met DJ setups die de demonstranten door de Bredase straten leidden. Je herkent het beeld van een aantal weken terug nog wel, toen de vier DJ’s de eerste protestmars organiseerden. De demonstratie bracht duizend mensen samen, maar: ‘’Dit tweede protest belooft nóg veel groter te worden’’. Dat laat Joost Eras, een van de initiatiefnemers, weten. Met twee ‘muziekvrachtwagens’, een grote XXL partybus en nóg zeven partybussen zullen ze 20 november door de straten van Breda actie voeren. Daarbij lopen ze tweemaal hun route vanaf het Chasséveld. Ze willen daarbij ook door het uitgaansgebied rijden. Of er deze keer weer zoveel demonstranten op de been zullen zijn, twijfelt Eras niet aan. ‘’De animo is juist alleen maar groter. Iedereen is er helemaal klaar mee. Er komen zelfs mensen uit Nijmegen en Maastricht’’.

De demonstratie wordt aangekondigd naar aanleiding van de nieuwe ingevoerde maatregelen. De organisatoren zijn het niet eens met het Haagse beleid, en vinden dat de regels ‘niet in Breda thuishoren’. ‘’De horeca is telkens de dupe van het overheidsbeleid, zelfs als zij zich 100 procent inzetten om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Het is een keer klaar. De maat is vol,’’ stelt 076AAN.

‘Brabantse’ muziekdemonstratie

De gemeente heeft nog geen vergunning aan de initiatiefnemers verstrekt, maar de DJ’s gaan er van uit deze in de loop van de week te ontvangen. Eras kijkt uit naar de demonstratie, maar roept de demonstranten op om vredig te protesteren en er een echte ‘Brabantse muziekdemonstratie’ van te maken. De demonstratie start zaterdagmiddag om 13.00 uur en zal naar verwachting tot 17.00 uur duren.

Ondertussen zijn de initiatiefnemers druk bezig om weer alles te regelen. ‘’We hebben al meer dan 25 vrijwilligers klaarstaan die ons zaterdag ondersteunen.’’ De jongens hebben daarnaast een tikkieactie en crowdfundingsactie opgezet, waar inmiddels honderd euro mee is opgehaald. ‘’De vorige keer hebben we alles uit eigen zak moeten betalen. We hopen nu een beetje ondersteund te worden door de demonstranten.’’