Keuken Kampioen divisie gaat ‘gewoon’ door: NAC wedstrijden zónder supporters

BREDA - Lege stadions en stille overwinningen, zo zullen de komende wedstrijden in de Keuken Kampioen divisie eruit zien. Hoewel NAC groot voorstander was van het uitstellen van de wedstrijden, blijkt dat helaas niet mogelijk. Daardoor zullen er bij de komende wedstrijden geen supporters aanwezig zijn. ‘’Tot onze telleurstelling is het niet haalbaar.’’

Toen bekend werd dat er geen supporters langs het veld mochten staan tijdens de voetbalwedstrijden, ontstond er grote telleurstelling bij NAC. ‘’Voetbal speel je nu eenmaal voor supporters en al helemaal bij NAC,’’ stelt de club. Ze hoopte dan ook op uitstel van de wedstrijden, maar de KNVB heeft besloten dat dat niet gaat gebeuren.

Live

Vanaf het moment dat de eerste berichten doorkwamen heeft de club contact gezocht met de betrokken instanties. ‘’Wij hebben direct aangegeven dat wij de wedstrijden live op ESPN willen, zodat onze supporters de wedstrijden kunnen volgen. Momenteel wordt nagegaan of dit ook bij de betrokken organisaties haalbaar is.’’

“Met grote teleurstelling en gevoel van machteloosheid hebben we moeten accepteren dat onze supporters tot en met drie december ons stadion niet in mogen,’’ geeft Mattijs Manders, algemeen directeur bij Nac, aan. ‘’We hebben als club geïnvesteerd in de toegangscontroles en we hadden grip op het controleren bij de ingangen. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de NAC-supporters zo snel mogelijk weer veilig naar het stadion kunnen. Tot die tijd proberen we in overleg met CED te organiseren dat de wedstrijden van NAC live te zien zijn.’’