Kankerpatiënt Michel ontroert koningin Máxima met heftig verhaal

BREDA - Op vakantie op Curaçao in de zon liggen, en een paar dagen later ineens chemo krijgen in het ziekenhuis in Breda vanwege acute leukemie. Het overkwam Michel. Vandaag vertelde hij zijn aangrijpende verhaal aan koningin Máxima tijdens haar werkbezoek aan het Amphia ziekenhuis.

Het verhaal van Michel grijpt je meteen aan als je het hoort. Hij was wel eens vermoeid en had daardoor wat klachten, maar ging in september ‘gewoon’ op vakantie naar Curaçao. Toen de symptomen daar erger werden, moest hij plots naar het ziekenhuis. Uiteindelijk kwam hij terecht bij Amphia ziekenhuis Molengracht met een heftige diagnose: acute leukemie. In de ambulancehal waar hij werd binnengebracht vertelde kankerpatiënt Michel vandaag zijn verhaal aan koningin Máxima. Zij was zichtbaar onder de indruk van zijn heftige verhaal. “Eigenlijk had ik niet eens in het vliegtuig mogen stappen. Ik moet niet nadenken over wat er toen had kunnen gebeuren”, aldus Michel.

Aan de hand van de ervaringen van Michel kreeg de koningin een rondleiding door het ziekenhuis. Zo kwam ze op de spoedeisende hulp, waar ook Michel terecht kwam voor onderzoek. En uiteindelijk bezocht de koningin ook de kamer op de verpleegafdeling, waar Michel wekenlang doorbracht. Voor Michel was dat even als ‘thuiskomen’. “Voor mij voelen de mensen die hier werken als familie. Je komt er op zo’n moeilijk moment terecht, maar zij steunen je echt. Met de zorg, maar ook emotioneel. Ik had er bijvoorbeeld heel veel moeite mee dat mijn haar eraf moest. Een verpleegster heeft dat uiteindelijk voor me gedaan, en me er echt doorheen gesleept.”

Bezoek

Het bezoek van de koningin aan Amphia maakte veel indruk op zowel het zorgpersoneel, patiënten als bezoekers. In de gang van de verpleegafdeling greep een vrouw haar kans, en vroeg de koningin om door het raam even te zwaaien naar haar zieke man. Een verzoek dat de koningin graag inwilligde. He zorgde voor tranen van blijdschap. “Het zijn de kleine dingen die helpen”, aldus de emotionele vrouw.

Tekst gaat verder onder de foto.



Koningin Máxima in gesprek met personeel - Hanneke Marcelis

Gesprekken

Aan het einde van haar bezoek ging koningin Máxima nog in gesprek met verschillende personeelsleden. Zo sprak zij met mensen die verantwoordelijk zijn voor de covid-zorg en met mensen betrokken bij het opleiden van personeel. Zo kregen onder andere ook HBO V student Joëlle en arts-assistent Sanne de kans om het gesprek aan te gaan met de majesteit. “Echt een heel bijzonder moment om mee te mogen maken”, vertelt Sanne. “De koningin was heel geïnteresseerd en had echt vragen aan ons. Het was een heel fijn gesprek.” Dat beaamt Joëlle. “Ik wilde vooral mijn enthousiasme voor het werk overbrengen. Ik denk dat dat wel gelukt is. Heel bijzonder om mee te mogen maken!”

Het werkbezoek van de koningin was een alternatief voor de officiële opening van het ziekenhuis. Die zou de koningin verrichten, maar werd vanwege de coronamaatregelen afgeblazen.