Middenvelder Welat Cagro tekent bij NAC

BREDA - Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Welat Cagro kan zich dit seizoen, met de optie voor nog een seizoen, speler van NAC noemen. Hij trainde al enige tijd mee bij het eerste elftal en zal vanaf vrijdag speelgerechtigd zijn.

De 22-jarige middenvelder zat sinds afgelopen zomer zonder club en komt dus transfervrij over. Het begon voor hem allemaal in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. In 2013 trok hij richting KV Mechelen, om een jaar later voor OH Leuven te gaan spelen. In 2016 maakte hij de overstap naar KAA Gent. Na drie jaar bij de club uit Gent te hebben gespeeld, vertrok hij naar FC Urtartu Erewan, uitkomend in hoogste divisie van Armenië. Na anderhalf seizoen vertrok hij uit Armenië en maakte hij de overstap naar Telstar.

Hier maakte hij op 28 februari 2020 zijn debuut. Doordat dit seizoen kort hierna werd stilgelegd, bleef het bij die ene wedstrijd. Het seizoen 2020/2021 was meer succesvol voor de middenvelder. Hier speelde hij 28 wedstrijden, waarin hij één keer doel trof en 6 assists leverde.

Eric Hellemons: “Welat is een goed opgeleide linkermiddenvelder die als verbindingsspeler kan spelen. Het is een stabiele, vaardige speler die het spel kan verplaatsen. Hij zorgt voor een gezonde concurrentie op het middenveld. Daarnaast is het een speler die per direct van waarde is voor het team en ook nog de potentie heeft om zich door te ontwikkelen.”

“Welat is een technischvaardige linkspoot die goed in de controle kan spelen”, stelt Edwin de Graaf. “Met zijn kwaliteiten kan hij zorgen voor de balans op het middenveld en mocht het scenario zich voordoen, zelfs links centraal achterin kan spelen. Met het aantrekken van Welat neemt de concurrentie op het middenveld toe. Uiteindelijk hoop je dat dit zorg draagt voor een algeheel hoger niveau bij de andere middenvelders.”

Cagro reageert zelf blij op zijn contract bij NAC. “Ik ben erg blij dat ik bij deze grote club heb getekend. De afgelopen periode trainde ik al mee en dat beviel goed. Ik ben een grote, technischvaardige middenvelder met een goede passing met zowel links als rechts. Ik hoop de supporters snel te zien in het Rat Verlegh Stadion.”