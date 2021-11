Breda loopt achter met deelauto-aanbod en wil hier flink op gaan inzetten

BREDA - Het aanbod van deelauto’s in Nederland groeit gestaag, maar het aantal Nederlanders dat er ook daadwerkelijk gebruik van maakt is laag. Dat blijkt uit het mobiliteitsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook Breda blijkt flink achter te lopen als het gaat om het aanbod en gebruik van deelauto’s. En daar wil de gemeente nu op gaan inzetten.

Deelauto’s zouden dé stap moeten zijn naar een duurzamer mobiliteitsbeleid. Per gebruiker leidt het delen van een auto namelijk tot minder autobezit en naar verwachting ook tot een beperkte daling van broeikasgasemissies. Vooral voor mensen die maar af en toe een auto nodig hebben, moet de deelauto een oplossing bieden. Uit het mobiliteitsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt echter dat het aandeel Nederlanders dat daadwerkelijk gebruik maakt van die deelauto’s tegen valt. Over de afgelopen 3 jaar heeft slechts 2 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder gebruik gemaakt van een deelauto.

Die cijfers riepen bij de Bredase fracties van VVD en D66 vragen op. Zij stelden dan ook vragen aan het college. ‘’Breda loopt achter in vergelijking met andere stedelijke gebieden als het gaat om het aanbod en gebruik van deelauto’s,’’ geeft het college in reactie op de partijen. ‘’Daarom zijn wij in gesprek met verschillende partijen om het aanbod aan deelauto’s in Breda te vergroten. Op andere vlakken van deelmobiliteit is het aanbod in Breda groter, zoals het aanbod van deelscooters via Go en Check. Wij proberen het aanbod en gebruik van deelmobiliteit te stimuleren.’’ Een aantal onderdelen van beleid betreffende de deelmobiliteit zal de gemeente dan ook verder uitwerken. Zo zijn ze momenteel bezig met een ‘parkeervergunningproduct’ voor deelauto’s en kijken ze naar de mogelijkheden voor het formuleren van een beleid voor deelscooters en deelfietsen. Hierbij stemmen ze af met onder andere de provincie.

Autodelen stimuleren

Ook laat de gemeente weten onvoldoende zicht te hebben op alle soorten deelauto’s die er zijn. ‘’Hiernaast zijn in de Nota Parkeernormen Breda nog een aantal aanvullende eisen geformuleerd waarnaar wordt gekeken, voordat minder parkeerplaatsen mogen worden gerealiseerd door het aanbod van deelauto’s. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat de deelauto’s op aantrekkelijke plaatsen in het gebied staan en worden afspraken gemaakt over het meerjarig beschikbaar houden van de deelauto’s.’’