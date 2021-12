Jaaroverzicht 3/6: Van het WK Terraszitten tot oranjekoorts in Tuinzigt

BREDA – 2021 was een hectisch jaar, maar kende ook zijn mooie momenten. We blikken deze laatste week van het jaar iedere dag terug aan de hand van de meest gelezen nieuwsartikelen. Vandaag: mei en juni.

Om 6.00 uur aan het bier tijdens WK terraszitten

Om 6.00 s’ ochtends aan het bier zal voor sommigen geen pleziertje zijn, maar tijdens het WK terraszitten waren er tóch een aantal diehards die de ludieke uitdaging aangingen. Wie veertien uur later, om 20.00 uur, de hoogste rekening zou hebben, mocht een week lang op kosten van Boerke Verschuren komen terrassen.

NAC in rouw na overlijden van trouwe NAC-supporter Ronald

Het was een zwarte dag toen trouwe NAC supporter Ronald tijdens de rellen na de wedstrijd NAC-N.E.C. onwel werd en overleed. NAC Breda reageerde verslagen op het nieuws. “Vol ongeloof, ontsteltenis en droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ronald, een trouwe NAC-supporter uit Oosterhout”, schreef de club.

Insight Beach nam zijn intrek in Breda

De luxe stadsoase streek begin juni neer midden in Breda. Comfortabele loungebedden, privéjacuzzi’s, live muziek en shows: bij STRND kon je de hele zomer zwemmen, chillen, eten en drinken. Nederlandse DJ’s zorgden voor de zomerse achtergrondtunes, en er werden ontspannende yogasessies en workshops verzorgd.

538 Oranjebus parkeert in Tuinzigt

De oranjekoorts tijdens het EK van 2021 was in Tuinzigt flink aanwezig, en toen Coen en Sander van 538 dát hoorden konden ze niet anders dan even langs de Bredase wijk te rijden. De bus werd feestelijk onthaald in de Ahornstraat, met oranjerook en veel enthousiaste fans.

Bredase vriendengroep begint eigen wijnmerk

Wijn, jeu de boules en vrienden was de basis voor het nieuwe Bredase wijnmerk ‘Boliche’. Een groep van vijftien Bredase vrienden startte tijdens het begin van corona met het uit de grond stampen van een eigen wijnmerk. En dat bleek een groot succes te zijn: “Zelfs ons wijnhuis in Spanje schrok van het overweldigende succes.”

