Spoedtest.nl pleegde tóch geen fraude: Ministerie neemt beschuldigingen terug

BREDA - De fraudebeschuldigingen van Spoedtest.nl door het ministerie worden teruggetrokken. Afgelopen dinsdag werd het bedrijf verdacht van het vervalsen van vaccinatiebewijzen, waardoor afspraken voor een test inclusief QR-code werden afgezegd. Twee dagen later komt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarop terug, aldus het Parool.

Het was een flinke tegenslag voor het bedrijf toen ze moesten sluiten: reeds gemaakte afspraken werden geannuleerd en klanten werden op de hoogte gesteld. “We betreuren de drastische beslissing van het ministerie,” liet oprichter Rasmus Emmelkamp eerder aan NOS weten. Hij stelde dat de beschuldigingen volledig ongegrond waren en dat zijn bedrijf geen vervalste vaccinatiebewijzen afgeeft.

Valse vaccinatiebewijzen

Volgens het ministerie zou het niet om een paar, maar ‘een behoorlijk aantal valse vaccinatiebewijzen’ gaan. Er zouden verdachte patronen zijn opgemerkt, welke werden voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. Dat bureau trok uiteindelijk de conclusie over de frauduleuze vaccinatiebewijzen. Hoe het kan dat zij er uiteindelijk toch zo naast zaten, is nog onduidelijk.

Het commerciële bedrijf Spoedtest.nl is goed voor maar liefst 20 procent van de testmarkt in Nederland. In Breda is het bedrijf op twee locaties te vinden: In de binnenstad en in Moleneind. Spoedtest.nl werd wegens de verdenkingen afgesloten van de CoronaCheck-app. Nu de verdenking van de baan is, is er geen aanleiding meer voor ontzegging van de app. Je kunt nu dus weer testen bij het bedrijf waarbij je een QR-code ontvangt.