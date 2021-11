Honderden mensen trekken tijdens muziekdemonstratie door Bredase binnenstad: ‘Niet normaal maken’

BREDA - Op deze grauwe bewolkte zaterdagmiddag hebben honderden mensen zich verzameld op het Chasséveld voor de demonstratie tegen de coronamaatregelen. In een stoet lopen ze begeleid door harde muziek door het centrum van Breda. “Niet normaal maken”, valt er te lezen op een van de vele borden.

De maat is vol volgens honderden demonstranten die zich vanmiddag verzameld hebben op het Chasséveld. De demonstranten vinden de sluiting van de horeca en het 2G-beleid maar niks en gaan daarom de straat op. De grote horde mensen met gekleurde bordjes in hun handen trekt vanmiddag onder begeleiding van grote muziekwagens door de straten van de Bredase binnenstad. Daar doen ze ook het uitgaanscentrum bij aan. “De horeca is telkens de dupe van het overheidsbeleid, zelfs als zij zich 100 procent inzetten om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Het is een keer klaar. De maat is vol”, concludeert 076AAN. Gelijksoortige statements vallen dan ook te lezen op de borden. “Niet normaal maken”, “Toch nog een optocht in het #Kielegat” en “Immuun voor dwang”, is een greep uit de borden, die laten zien dat de nieuwe maatregelen niet in Breda thuishoren.

Bij de eerste protestmars in September ook al honderden Bredanaars door het centrum om zich uit te spreken tegen de maatregelen. Toen nog heerlijk in het zonnetje, maar vandaag is het een grauwe en bewolkte dag. Maar dat houdt de demonstranten niet tegen. “De animo is juist alleen maar groter. Iedereen is er helemaal klaar mee. Er komen zelfs mensen uit Nijmegen en Maastricht”, zei organisator Joost Eras eerder tegen deze site. De organisatie verwachtte 1500 tot 2000 mensen die mee zouden lopen in de tweede protestmars. Zo groot lijkt de opkomst zaterdagmiddag niet te zijn, maar er zijn nog steeds honderden mensen op de been om hun punt duidelijk te maken.

Naar aanleiding van de rellen in Rotterdam vrijdagavond kwam de organisatie van 076AAN met een statement om uit te leggen waarom zij de demonstratie wel door laten gaan. “Wij zijn geschrokken na wat er vannacht allemaal is gebeurd in Rotterdam. Wij distantiëren hier ons dan ook van”, laat de organisatie van #076AAN weten. “Het is logisch dat mensen er klaar mee zijn, dat zijn wij ook, maar laten we alsjeblieft proberen liefde voorop te stellen. Laten we verbinden, niet slopen. Laten we praten, niet de mond snoeren. Laten we lief hebben, niet haten.” Bij de demonstratie is ‘alleen maar liefde welkom. “Laten we samen vredig demonstreren en het gesprek met elkaar aangaan.” Er zijn vanwege de rellen in Rotterdam wel meer veiligheidsmaatregelen genomen voor de muziekdemonstratie, maar vooralsnog lijkt de demonstratie nog vredig te verlopen.