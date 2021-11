Tientallen controles bij vrachtwagens en transportbedrijven in strijd tegen criminaliteit

BREDA - De regio Zeeland-West-Brabant is een groot logistiek knooppunt tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar heeft ook de nodige eigen logistieke knooppunten zoals de havens van Vlissingen en Moerdijk. Deze worden niet alleen gebruikt voor transport van legale goederen, maar helaas ook illegale goederen, zoals drugs en wapens. Afgelopen week zijn er daarom zo’n dertig controles gedaan bij transportbedrijven en vrachtwagens.