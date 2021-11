Vaccinatielocatie Breepark opent weer de deuren voor start van de boostercampagne

BREDA - De vaccinatielocatie bij Breepark opent vandaag weer de deuren. Daar kunnen mensen vanaf vandaag hun boosterprik krijgen. De boosterprik is alleen te halen wanneer je daar een uitnodigingsbrief voor hebt gekregen. Er wordt gestart met mensen die voor of in 1931 zijn geboren.

De GGD West-Brabant is afgelopen vrijdag gestart met de boostercampagne. Toen openden de deuren van Breda International Airport voor mensen die hun derde prik kwamen halen. Vanaf vandaag is ook de vaccinatielocatie in Breda weer geopend.

Mensen die zijn geboren voor- of in 1931 kunnen, zodra zij een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, een afspraak maken via de landelijke online afsprakentool voor een vaccinatie op een GGD-locatie. Voor de boostervaccinatie wordt gebruik gemaakt van een mRNA vaccin: Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Waarom start de overheid met een boostercampagne?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken.