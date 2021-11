Weerbericht Breda: ‘Zacht en grijs, zondag regen en kouder’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 19 november en de komende dagen.



Boven Frankrijk ligt een hogedrukgebied dat zich uitstrekt naar Centraal-Europa. Aan de noordzijde bevindt Brabant zich in een vochtige westelijke luchtstroming vanaf zee. Zondag passeren vanuit het noordwesten regenfronten. Achter die fronten wordt het gevoelig kouder.



Verwachting voor vrijdag 19 november

Vrijdagochtend hangen er wolkenvelden boven Brabant. Die blijven zo de hele dag wat sudderen boven de regio. Neerslag van betekenis wordt niet verwacht. Heel lokaal zou de zon even kunnen knipogen. De zuidwestenwind is meestal zwak met gemiddeld 2 Beaufort. Het is wel zacht weer. Het kwik kan tot 13 graden reiken.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 20 november

Veel verandert er niet zaterdag. Er hangen opnieuw veel grijze wolkenvelden boven Brabant. Opnieuw is het meestal droog. De zuidwestenwind wordt iets sterker en trekt aan naar matig, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. De temperaturen blijven met 12 graden zacht.



Zondag 21 november

Er zijn zondag ook veel wolken, maar met dat verschil, dat er regen uit valt. Later op de middag wordt het droger en heel misschien komen er nog wat opklaringen met zon. De wind gaat uit het noordwesten tot noorden waaien en is matig, gemiddeld 3 Beaufort. De temperaturen zakken terug naar maximaal 9 graden. Het zal frisjes aanvoelen.



Maandag 22 november

Opklaringen met zon, en lokaal een verdwaalde bui. Verder wordt het niet veel warmer dan 7 graden. De winterjassen kunnen uit de kast komen. Er waait een matige noordoostelijke wind van 3 Beaufort.



Zo was het weer donderdag 18 november 2021

Maximumtemperatuur: 11,9 graden

Minimumtemperatuur: 5,2 graden

Neerslag: 0,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 19 november 2021 om 11:00 uur