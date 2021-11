Inzamelingsactie voor operatie van driejarige Marcell levert al 35.000 euro op

BREDA - Fietsen, voetballen en spelen met auto’s. Dat zijn de hobby’s van de driejarige Marcell. Maar meespelen met zijn vriendjes is voor hem af en toe best een uitdaging. Marcell heeft namelijk Fibular Hemimelia. Daardoor mist hij een kuitbeen, en kan hij zijn voet niet goed bewegen. Om de grootste kans op genezing te hebben, heeft Marcell een operatie nodig van 80.000 euro in Polen. En dankzij een succesvolle crowdfundingactie is daar al ruim 35.000 euro voor opgehaald.

De ziekte Fibular Hemimelia zal veel mensen niets zeggen. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want de aandoening komst slechts bij één op de 50.000 baby’s voor. Marcell, de driejarige zoon van Erwin Tazelaar, is één van hen. Het betekent dat het kuitbeen in één of beide benen volledig of gedeeltelijk ontbreekt. Marcell heeft daardoor geen kuitbeen in zijn rechterbeen, zijn rechtervoet is kleiner en heeft ook maar vier tenen. Bovendien is zijn enkelgewricht niet goed ontwikkeld.

Amputatie

De aandoening zal er op langere termijn voor zorgen dat er een groot lengteverschil ontstaat tussen de benen van Marcell. Bovendien kan Marcell zijn enkel nauwelijks bewegen en staat zijn voet naar buiten gekeerd. In het ergste geval zal in de toekomst zijn onderbeen geamputeerd moeten worden. Om dat te voorkomen, heeft Marcell verschillende operaties nodig. Namelijk operaties om zijn been te verlengen. Die zijn in Nederlandse ziekenhuizen goed uit te voeren. Maar de 3-jarige heeft ook een ‘superankle’ ingreep nodig. En daar hebben Nederlandse ziekenhuizen weinig ervaring mee. Daarom willen Marcell en zijn ouders de ingreep graag laten uitvoeren in Polen.

In Polen heeft dr. Dror Paley een ziekenhuis. Hij is een specialist op het gebied van Fibular Hemimelia en heeft veel ervaring met de ingreep die Marcell nodig heeft. Maar de Nederlandse zorgverzekering dekt de kosten niet. En er hangt een flink prijskaartje aan, namelijk 80.000 euro.



Donaties

Om het geld bij elkaar te krijgen hebben de ouders van Marcell een gofundme-pagina opgericht. Daarmee hopen zij 70.000 euro op te halen voor de operatie. En deze week is een bijzondere mijlpaal bereikt. De helft van het bedrag, 35.000 euro, is inmiddels opgehaald. En daar zal het niet bij blijven. De afgelopen dagen stromen de donaties voor Marcell binnen. Van kleine bedragen van 5 euro, tot grote donaties van meer dan 100 euro. Zo komt in de zo vurig gewenste ingreep in Polen voor Marcell en zijn familie steeds dichterbij. “Super bedankt voor de gulle donaties. Dit wordt enorm gewaardeerd! Blijf het alsjeblieft delen met iedereen Wij, inclusief Marcell, zijn jullie dankbaar”, laten zij weten.