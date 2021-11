Dit zijn de acht nieuwe jeugdhelden van Breda

BREDA - Acht jongeren hebben vandaag via een online-verbinding symbolisch een jeugdlintje van burgemeester Depla ontvangen. Wessel, Jochem, Jan, Wout, Kim, Fabio, Conner en Matz werden verrast met de bijzondere eer, en felicitaties van burgemeester Depla en wethouder De Bie.

Via het beeldscherm ging het vanmorgen symbolisch; als straks de coronamaatregelen het weer toelaten krijgen de jeugdhelden de lintjes ‘in het echt’ uitgereikt. “Wat mooi dat we weer acht jeugdhelden erbij hebben dit jaar’< aldus burgemeester Depla. En allemaal hebben ze zich op een of andere manier weer maatschappelijk ingezet voor de stad, maar vooral ook voor dierbaren in hun directe omgeving. Ik ben daar echt trots op. Zeker in deze moeilijke tijd, waar jongeren ook zwaar door getroffen worden. Ik heb veel waardering voor hun inzet en betrokkenheid”.

Reptielenhuis

Drie jeugdhelden Wessel Enning (11 jaar), Jochem Musters (11 jaar) en Jan Dammer (10 jaar) ondersteunden het reptielenhuis De Aarde in Breda. Als gevolg van de lockdown kwam het reptielenhuis in financiële problemen. De jongeren hebben acties uitgerold, zodat het reptielenhuis open kon blijven.

Vader gereanimeerd

Wout ter Veer (11 jaar) heeft zijn vader gereanimeerd toen zij samen aan het hardlopen waren. Door het snelle handelen van Wout heeft zijn vader dit overleefd. De jury heeft veel waardering voor dit daadkrachtige optreden van Wout.

Held van Chatime

Kim van Keulen is 18 jaar en fotografeert al jaren vrijwillig bij Chatime. Kim helpt ook kinderen als het wat moeilijker wordt. Bijvoorbeeld als een kind iets niet durft of als ze iets willen bespreken over pesten of andere moeilijkheden dan staat Kim altijd klaar. Ze doet ook veel voor haar dorp Teteringen en maakt kinderen, maar zeker ook jongeren, enthousiast om muziek te maken. Kim werd enorm verrast door de benoeming tot ‘jeugdheld’. “Super leuk ,maar ik doe echt de dingen die ik doe omdat ze gewoon kei vet zijn! Ik kijk uit naar de officiële uitreiking van het jeugdlintje. Elkaar fysiek zien is toch veel gezelliger dan via beeldscherm en dan kan ik ook op de foto met de burgemeester!”

Snelle hulp voor oma

Fabio Bergman (10 jaar) heeft een echte heldendaad verricht door snel te handelen toen zijn oma een hersenbloeding kreeg. Hierdoor maakt zijn oma het nu weer goed. Deze stoere jongen heeft dit heel goed aangepakt en de jury vindt dat Fabio hiervoor wel een jeugdlintje verdient.

Jorgen Janssens

Haar voor chemo

Toen een familielid haaruitval kreeg na een chemokuur, besloot Conner (11) zijn haar te laten groeien. Na ruim 2 jaar heeft hij het laten knippen en gedoneerd aan Stichting Haarwens die hiervan pruiken maakt. De jury is van mening dat Conner een groot doorzettingsvermogen heeft en een voorbeeld is voor anderen.

Zwerfvuil rapen

Matz Stelten (8 jaar) is een echte jeugdheld, omdat hij op eigen initiatief zwerfvuil gaat rapen en regelmatig in de wijk rondjes loopt om zwerfvuil op te rapen. Met de World Clean Up week haalde hij op 1 avond bijna 7 kilo zwerfvuil op. Hij heeft zich vervolgens aangesloten bij Opgeruimd Breda. De jury is van mening dat Matz Inspirerend en motiverend is voor anderen.

Voorbeelden

Sinds 2018 bestaan de jeugdlintjes en hiermee wil de gemeente stimuleren dat jongeren tot en met 18 jaar zich maatschappelijk inzetten voor de stad dan wel voor een ander. Inmiddels telt Breda 22 (corona)jeugdhelden. Wat dit jaar opvalt bij de jury is dat jongeren te maken krijgen met zware situaties. De jeugdlintjes zijn een mooi instrument om al deze jongeren in het zonnetje te zetten. Ze verdienen erkenning, waardering en zijn met hun heldendaad een voorbeeld voor andere jongeren.