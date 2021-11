Verslagenheid bij Bredase vuurwerkverkoper: ‘Het is ongelofelijk, dit verbod lost niets op’

BREDA - De gemeente Breda maakte deze week nog bekend op welke twaalf plekken in de stad vuurwerk afsteken verboden zou worden. Maar dat plan kan van tafel. De overheid komt opnieuw met een algeheel vuurwerkverbod. En dat zorgt voor verslagenheid en boosheid bij verkopers. Cees van der Horst van Breda Vuurwerk is zwaar teleurgesteld. “Er zijn afspraken niet nagekomen. Een traditie wordt zo de nek omgedraaid.”

Breda zou tijdens de jaarwisseling twaalf vuurwerkvrijezones tellen om overlast, schade en gevaar te voorkomen. Op die twaalf plekken zou vuurwerk afsteken verboden worden, terwijl afsteken in de rest van de stad wél mocht. Maar daar is inmiddels geen sprake meer, nu bekend is geworden dat er een algeheel vuurwerkverbod zal gelden tijdens oud en nieuw. De druk op de ziekenhuizen zou door corona té hoog zijn, waardoor er geen plek zou zijn voor vuurwerkslachtoffers.

Vuurwerkverkoop

Cees van der Horst van Breda Vuurwerk wordt stil van het nieuws. ‘’Er zijn afspraken niet nagekomen”, vertelt hij. “Vorig jaar werd gesproken over een ‘eenmalig vuurwerkverbod’, en nu worden we weer teleurgesteld. De Nederlandse traditie wordt de nek omgedraaid,’’ geeft hij aan. Hij hoopt dan ook dat de vuurwerkbranche in actie zal komen.

Met het aangekondigde vuurwerkverbod mag naast het afsteken ook geen vuurwerk meer verkocht worden. ‘’En dan gaan mensen naar België of Duitsland om hun inkopen te doen. Dat vuurwerk wat tijdens de afgelopen jaarwisseling de lucht in is gegaan was geen legaal vuurwerk. En dat is gevaarlijker dan het legale vuurwerk dat wij verkopen,’’ stelt de vuurwerkspecialist. ‘’Er is te laat geanticipeerd op de besmettingsgraad van corona, en moeten wij nu voor opdraaien.’’

Jaarwisseling 2020

Afgelopen jaar werd ook een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. Ondanks die maatregelen waren al vroeg in oktober knallen te horen. En ook tijdens oud en nieuw hielden vuurwerkliefhebbers zich niet stil: Er was een totaal van 50.000 euro aan schade, aangericht door vuurwerk. In het Amphia belandden acht personen met oud en nieuw gerelateerd letsel.