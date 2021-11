Spannende dagen voor Ulvenhout on Ice: ‘We willen niets liever dan dat het door kan gaan’

ULVENHOUT - Op 18 december is het zo ver: Ulvenhout on Ice. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren krijgt Ulvenhout dit jaar maar liefst drie weken een schaatsbaan op het veld bij de Pekhoeve. Al is het voor de organisatie wel nog even spannend, geeft Petra de Meulder toe. Want strenge coronaregels zouden zomaar roet in het eten kunnen gooien.

Eindelijk is het dan bijna zo ver: Ulvenhout on Ice. Het idee voor het winterevenement met een schaatsbaan ontstond een paar jaar geleden bij de Ondernemersvereniging. Zij zochten de samenwerking met Ulvenhout Leeft, en daaruit is nu de zelfstandige stichting Ulvenhout on Ice ontstaan.

“We kunnen het als stichting natuurlijk niet zonder vrijwilligers organiseren, dus hebben we een oproep geplaatst voor hulp. Daar is echt massaal op gereageerd”, vertelt Petra de Meulder. “Zo’n honderd mensen hebben al aangegeven te willen helpen. En dat zijn niet alleen mensen die vaker vrijwilliger zijn. Het zijn ook veel ‘nieuwe’ mensen. Dat de betrokkenheid zo groot is, is echt geweldig om te zien.”

Onzekerheid

Helaas is de onzekerheid momenteel groot bij Ulvenhout on Ice. De stichting is volop bezig met de voorbereidingen, de kaarten voor de apres ski party gaan binnenkort in de verkoop en in december wil de stichting gaat starten met de opbouw van de overdekte ijsbaan met buitenbaan. Maar dan moeten de coronamaatregelen het wél toelaten. “Het is natuurlijk enorm jammer dat we nu in deze onzekerheid zitten. We konden de ijsbaan vorig jaar ook al niet organiseren door corona. Dus we willen dit jaar echt heel graag de eerste editie van Ulvenhout on Ice neerzetten.”

Het is dus nog even afwachten wat het kabinet gaat besluiten. “Als we iedere dag bijvoorbeeld om 18.00 uur dichtmoeten, dan weet ik niet of dat voor ons financieel haalbaar is. Het is natuurlijk de eerste editie van de ijsbaan, dus we hebben nog niet veel vet op de botten.” Opgeven doet de stichting in ieder geval nog zeker niet. Er wordt nog volop gewerkt om van Ulvenhout on Ice een succes te maken. “En zelfs als de ijsbaan er niet komt, willen we iets moois neerzetten voor Ulvenhout. Zo zou de nieuwjaarsduik bijvoorbeeld misschien wel door kunnen gaan, ook als er geen ijsbaan is. We willen echt alle kansen pakken die er zijn”

Programma

Als alles volgens planning verloopt, zal de schaatsbaan de deuren openen op 18 december, en drie weken blijven staan. Enthousiastelingen uit Ulvenhout en ver daar buiten zijn iedere dag welkom om vrij te komen schaatsen. Dus ook tijdens de feestdagen, benadrukt Petra. “Het is geen kunststofbaan, want we hebben gekozen voor echt ijs. Dat schaatst dus heel fijn. Verder is de baan overdekt, en is er een klein u-vormig baantje buitenom.” Doordat de schaatsbaan al een week vóór de kerstvakantie open gaat, kunnen ook alle scholen gebruiken maken van de baan. “In plaats van gymen, kunnen de kinderen uit Ulvenhout in de week voor de vakantie komen schaatsen.” Ulvenhout on Ice zal bovendien meer zijn dan enkel de ijsbaan. De organisatie heeft namelijk ook voor een uitbreid programma aan activiteiten gezorgd. Zo zal er over drie weken verspreid een curling toernooi plaatsvinden, met finalewedstrijden op 8 januari. Op de openingsdag zal er een toffe Apres Ski-party zijn, en er worden ook verschillende dagen georganiseerd voor kinderen met onder andere disco schaatsen en oliebollendisco.