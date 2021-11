Crowdfundingsactie voor Wiesje (34) biedt familie hoop: ‘Maar de tijd dringt wel’

BREDA – De crowdfundingsactie voor de zieke Wiesje heeft inmiddels al meer dan 30.000 euro opgeleverd. De operatie die ze nodig heeft voor haar instabiele nek moet in Barcelona uitgevoerd worden, en kost maar liefst 80.000 euro. Haar familie en vrienden hebben de actie opgezet om geld op te halen voor haar operatie. ‘’Maar de tijd begint nu wel te tikken.’’

Pijn, vermoeidheid en overgevoeligheid voor licht en geluid zorgen ervoor dat Wiesje haar huis haast niet meer uitkomt. Ze slijt haar dagen in een verduisterde omgeving, ontdaan van een sociaal bestaan. ‘’Het leven van Wiesje is platgezegd beroerd,’’ vertelt haar vader. ‘’ Ze woont nog zelfstandig, maar dat is alleen haalbaar omdat wij haar bijstaan in allerlei zaken, zoals het uitlaten van haar trouwe hond.’’ Hij hoopt genoeg geld op te halen voor de operatie, die bovendien in Barcelona uitgevoerd moet worden: In Nederland is geen adequate aanpak meer voorhanden.

Inmiddels is er al 30.000 euro opgehaald. Maar: dat is niet genoeg. ‘’En de tijd dringt, dat ziet de arts in Barcelona ook in. We hebben er daarom voor gekozen om de operatie in januari te plannen.’’ Ze hopen voor die tijd genoeg geld op te hebben gehaald. ‘’Alle kleine beetjes helpen. Als iedereen iets doneert, kunnen we voor Wiesje wat meer toekomst bieden.’’

Crowdfundingsactie

Vrienden en familie van Wiesje hebben daarom eind oktober de crowdfundingsactie ‘Wiesje’s Lifeline’ opgezet. ‘’Wiesje wil meer kwaliteit van leven,’’ geeft haar vader aan. ‘’Alleen een nieuwe operatie kan nu een stap in die richting betekenen.’’ Het doelbedrag van de inzamelingsactie is 80.000 euro. Op dit moment is het bedrag al opgelopen naar meer dan 30.000 euro. Wil je Wiesje ook bijstaan? Dan kun je op de website van Stichting Wiesje’s Lifeline een donatie doen. Met de actie hopen ze Wiesje weer een normaal leven te bieden. Of hoe Wiesje het zelf zegt: “Kon het gewoon maar een beetje gewoon”.