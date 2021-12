Een kerstevenement organiseren in coronatijd: Jikke en Parilla zorgen juist nu voor verbinding

BREDA - Sinterklaas is net uit het land, maar Parilla en Jikke van BredaWandelt zijn al volop in de kerstsfeer. Op 18 en 19 december organiseren zij in de Teruggave een coronaproof kerstevenement waarbij alle Bredanaars welkom zijn. “Er zijn workshops, een kerststallenexpositie en natuurlijk ook oliebollen en glühwein. We willen er echt iets moois van maken en mensen met elkaar verbinden!”

Bredanaars kunnen Parilla en Jikke kennen van BredaWandelt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het tweetal eigenlijk graag een mooie wandeling wilde organiseren deze kerst. “We waren al heel ver met de voorbereidingen voor onze kerstwandelingen door Breda. Dat waren interactieve wandelingen met een gids die startten en eindigden bij de Teruggave”, vertelt Jikke. “Maar als alles dicht moet zijn na 17.00 uur, dan is het voor ons niet mogelijk om dat goed te organiseren. En overdag een wandeling doen langs kerstlichtjes is ook niet echt logisch. Daarom hebben we dat plan doorgeschoven naar 2022, en voor dit jaar al onze focus nu verplaatst naar overdag. We willen blijven kijken naar wat er wél kan!”

Workshops en kerststallen

Op zaterdag 18 december en zondag 19 december zullen Bredanaars tussen 12.00 uur en 17.00 uur terecht kunnen bij de Teruggave voor verschillende workshops. “Mensen kunnen zich gratis inschrijven om mee te doen met een workshop djembé of met de knutselworkshop Christmas Crafting. Ook kan je komen genieten van een bijzondere voorstelling van Dansnest, of voor een kleine vergoeding meedoen aan de zangworkshop Cozy Christmas”, legt Parilla uit.

Verder zal er beide middagen ook constant de mogelijkheid zijn tot vrije inloop. “We roepen Bredanaars massaal op om hun kerststallen naar ons toe te brengen, zodat we een super leuke kerststallenexpositie kunnen houden. Bredanaars kunnen dan gratis de bijzondere kerststallen komen bewonderen, en gelijk genieten van een oliebol of Glühwein”, aldus Jikke. Het tweetal hoopt met hun evenement weer voor een beetje verbinding te zorgen in de stad. “In de Teruggave staat wederkerigheid centraal. Daar geloven we zelf ook heel sterk in. We willen graag iets doen voor Breda, om mensen met elkaar te verbinden. Dat kunnen mensen wel gebruiken in deze lastige tijden.”

Coronaproof

Uiteraard zal het kerstevenement van Jikke en Parille coronaproof worden georganiseerd. Dat betekent dat bij binnenkomst de QR-code wordt gecheckt, en dat mensen een mondkapje op moeten wanneer zij binnen rondlopen.

Wil je een plekje bij één van de workshops reserveren? Ga dan naar de website www.breda-wandelt.nl/kerst2021